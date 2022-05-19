У цьому випадку мова йде не про вибух, що часом трапляється навіть з такими ґаджетами. Навушники занадто голосно запустили оповіщення системи Amber Alert.
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Що відомо про інцидент
Усе сталося ще в 2020 році, але, як це часто буває, широко відомими такі події стають набагато пізніше.
- Як повідомляють джерела, 12-річна дитина, ідентифікована в позові як BG, дивилась фільм на Netflix, використовуючи iPhone та AirPods Pro.
- У якийсь момент спрацювало оповіщення системи Amber Alert (оповіщення про викрадення дітей).
- На етапі перегляду відео навушники працювали на невисокій гучності, але звук Amber Alert був таким гучним, що розірвав барабанні перетинки.
- Після інциденту хлопчик страждав від втрати слуху, нудоти, запаморочення і шуму у вухах.
- Тепер він змушений носити слуховий апарат, адже відновленню його слух не підлягає.
Батьки постраждалого подали до суду на компанію. У позові стверджується, що Apple знає про "браковані" AirPods, які не приглушують звук Amber Alerts. Ба більше, Apple також не включила попередження про потенційну проблему, з якою можуть зіткнутися користувачі.
BG зазнав значних тимчасових і постійних травм, болю і страждань, інвалідності й порушень [...] у минулому, і це триватиме в майбутньому. BG втратив здатність жити нормальним життям, і він буде продовжувати вести обмежене життя в майбутньому, включаючи обмежену здатність заробляти. Крім того, у BG є медичні рахунки, як минулі, так і майбутні, пов'язані з наданням медичної допомоги у зв'язку з травмами, отриманими в результаті несправних AirPods,
– йдеться в позові.
Позов проти Apple вимагає не лише відшкодування завданих фізичних та емоційних страждань, а й штрафу, який "покарає відповідачів за їх поведінку й утримає інші технологічні компанії від участі в таких неправомірних діях в майбутньому".