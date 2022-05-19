У цьому випадку мова йде не про вибух, що часом трапляється навіть з такими ґаджетами. Навушники занадто голосно запустили оповіщення системи Amber Alert.

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Що відомо про інцидент

Усе сталося ще в 2020 році, але, як це часто буває, широко відомими такі події стають набагато пізніше.

Як повідомляють джерела, 12-річна дитина, ідентифікована в позові як BG, дивилась фільм на Netflix, використовуючи iPhone та AirPods Pro.

У якийсь момент спрацювало оповіщення системи Amber Alert (оповіщення про викрадення дітей).

На етапі перегляду відео навушники працювали на невисокій гучності, але звук Amber Alert був таким гучним, що розірвав барабанні перетинки.

Після інциденту хлопчик страждав від втрати слуху, нудоти, запаморочення і шуму у вухах.

Тепер він змушений носити слуховий апарат, адже відновленню його слух не підлягає.

Батьки постраждалого подали до суду на компанію. У позові стверджується, що Apple знає про "браковані" AirPods, які не приглушують звук Amber Alerts. Ба більше, Apple також не включила попередження про потенційну проблему, з якою можуть зіткнутися користувачі.

BG зазнав значних тимчасових і постійних травм, болю і страждань, інвалідності й порушень [...] у минулому, і це триватиме в майбутньому. BG втратив здатність жити нормальним життям, і він буде продовжувати вести обмежене життя в майбутньому, включаючи обмежену здатність заробляти. Крім того, у BG є медичні рахунки, як минулі, так і майбутні, пов'язані з наданням медичної допомоги у зв'язку з травмами, отриманими в результаті несправних AirPods,

– йдеться в позові.

Позов проти Apple вимагає не лише відшкодування завданих фізичних та емоційних страждань, а й штрафу, який "покарає відповідачів за їх поведінку й утримає інші технологічні компанії від участі в таких неправомірних діях в майбутньому".

Amber Alerts розроблено Apple таким чином, щоб сповіщати користувачів iPhone, змушуючи AirPods видавати гучні звуки та вібрацію. У вас є можливість вимкнути сповіщення для своїх AirPods в меню Налаштування – Сповіщення – Вимкнути опцію Amber Alert.