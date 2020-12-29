Нещодавно Apple представила досить дорогі навушники преміум-класу AirPods Max, вартістю 549 доларів. Сам пристрій уже не з дешевих, проте компанія Caviar, відома виготовленням ексклюзивних корпусів для iPhone із застосуванням дорогоцінних металів і каменів, анонсувала свою версію нових навушників – вони набагато дорожчі.

Навушники Caviar AirPods Max Limited Edition продаватимуть в білому і чорному кольорах. Обруч покрили крокодилячою шкірою, пише MSPoweruser.

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Що відомо

Чаші навушників, кнопки та коліщатко Digital Crown виготовили з 18-каратного золота. В цілому, для виробництва однієї лише пари навушників буде використовуватися цілих 830 грамів золота.



Caviar AirPods Max Limited Edition / Фото mspoweruser

За таку модифікацію попросять 108 тисяч доларів. За сьогоднішнім курсом це 3 054 874 гривні. Звичайно, Caviar явно не розраховує, що такі дорогі навушники розійдуться величезним тиражем. Саме тому компанія випустить лише по одній парі навушників кожного кольору. Відповідно, власник ексклюзивного пристрою зможе бути впевнений в тому, що таких немає більше ні у кого.

Нагадаємо, AirPods Max – це повнорозмірна версія навушників від компанії Apple. Вони отримали 40-мм динамічні драйвери з двома кільцевими неодимовими магнітами, що за принципом роботи схожі з динаміками в професійних колонках. У кожному навушнику встановлено по одному десятиядерному процесору Apple H1. Також навушники оснащені функцією шумозаглушення, яку забезпечують 8 мікрофонів. На одному заряді AirPods Max можуть пропрацювати до 20 годин в режимі прослуховування музики.