Навушники AirPods 3 з'явилися на якісних рендерних фото

З'явилися свіжі деталі про майбутню новинку від Apple – бездротові навушники AirPods 3. Девайс отримає систему активного шумозаглушення, коротку ніжку, а також із змінними вкладишами в комплекті.

Якісні фото опублікувало джерело, яке отримало знімки від постачальника компонентів. Ззовні майбутня новинка дуже нагадує AirPods Pro. Ця інформація збігається із чутками, що були раніше.

До теми Apple працює над окулярами та контактними лінзами доповненої реальності

Що відомо про AirPods 3

Як можна побачити на знімках, AirPods 3 отримають коротшу ніжку, хоча була інформація, що новинка буде зовсім без ніжок. За чутками, навушники будуть підтримувати систему активного шумозаглушення (ANC).

Навушники AirPods 3 / Фото gizmochina.com

Також є інформація, що разом із AirPods 3 компанія представить AirPods Pro другого покоління. Але які нововведення будуть реалізовані в цій моделі, поки жодної інформації немає.

Коли чекати

Раніше ми писали, що на 23 березня запланована перша в 2021 році презентація Apple. Саме в рамках цієї події мають представити нове покоління AirPods. Крім того, нарешті мають показати мітку-маячок AirTags.

Є ймовірність, що Apple 23 березня презентує нову лінійку планшетів iPad, зокрема моделі серій Pro і Mini.