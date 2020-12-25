Експерти розібрали нові бездротові навушники AirPods Max від Apple. Зокрема, їм вдалось дістати акумулятори та всю електроніки. Увагу привертає загадковий міні-роз'єм, яким виявилась мініатюрна версія фірмового роз'єму Lightning.

В мережі вже з'явилися фото, на якому видно особливий коннектор, що візуально нагадує зменшену версію Lightning. Знімки оприлюднив інсайдер L0vetodream.

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На відміну від свого старшого побратима, оснащеного вісьма коннекторами, тут їх всього два.

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Насправді поки не зрозуміло, для чого можуть використовуватися ці роз'єми, адже сама Apple ніяк не афішує їхнє існування. Можливо, що вони потрібні для сервісного обслуговування навушників.

До речі, нещодавно ми повідомляли, що транспортна компанія UPS вирішила повертати AirPods Max в пункти відправлення.У компанії кажуть, що при виробництві AirPods Max використовувались шкідливі або небезпечні для здоров'я людини матеріали.

Про що саме йде мова – невідомо. Apple поки ніяким чином не відреагувала на скандал.