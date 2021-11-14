469219 Kamoʻoalewa також відомий як 2016 HO3 – це навколоземний астероїд з групи "Аполлонів". Це означає, що об'єкт має орбіту більшу, ніж у Землі, але у найближчі до Сонця точці (перигелії) наближається до світила ближче, ніж розташована Земля у своїй найвіддаленішій точці (афелії). Окрім того, 2016 HO3 є квазісупутником Землі, що дозволяє йому довгий час перебувати неподалік нашої планети.

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Орбіта астероїда 469219 Kamoʻoalewa: дивитись відео

469219 Kamoʻoalewa та Місяць

Астероїд 469219 Kamoʻoalewa був відкрити у 2016 році. Виявилося, що він найменший, найстабільніший та водночас найближчий квазісупутник Землі. Мінімальна відстань, яка може розділяти нас та 2016 HO3 – 4 мільйони 903 тисячі кілометрів. Розміри астероїда не надто великі – діаметр становить 40 – 100 метрів, а це означає, що квазісупутник можна спостерігати лише у найпотужніші телескопи Землі.

Під час досліджень спектру 2016 HO3 виявилося, що модель відбиття світла астероїда збігається з місячним камінням, роздобутими під час програми "Аполлон". Науковці відмічають те, що ніяких інших астероїдів з подібними спектрами відкрито не було.

Я переглянув кожен спектр навколоземних астероїдів, до якого ми мали доступ, але нічого не знайшлося,

– розповідає автор дослідження Бен Шаркі.

Після відкриття почалися довгі роки додаткових досліджень. Щодо спектрів майже нічого нового не вдалося дізнатися. Але детальніше спостереження за орбітою космічного тіла додало впевненості у теорії "місячного походження" – орбіта 469219 Kamoʻoalewa практично збігається з орбітою Землі, але є невеликий нахил. Це доволі нетипово для навколоземних астероїдів. Астрономи не можуть бути впевненими у походженні 2016 HO3 та "місячна теорія" виглядає найбільш життєздатною.

Якщо припущення науковців вірне, то, ймовірно, 469219 Kamoʻoalewa утворився під час зіткнення великого космічного тіла із Місяцем. Тоді великі шматки місячного каміння могли бути викинуті у космос та стати астероїдами.