Навіть якщо ви врятуєте 90% життів, родичі 10% подадуть на вас до суду, – Ілон Маск

Ілон Маск прокоментував ситуацію з автопілотом Tesla, до якого прикута неабияка увага. "Ніхто не дякує за врятовані життя, – каже підприємець, – але обов'язково звинувачують у випадку аварій."

Система Full-Self Driving від компанії Tesla пропонує користувачам можливість керування рухом автомобіля за допомогою автопілота. Технологія ця постійно вдосконалюється, однак це не означає, що вона позбавлена недоліків та багів.

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Що думає Ілон Маск

Ілон Маск зустрівся з головним редактором і генеральним директором Time Едвардом Фельсенталем, щоб розповісти про свою роботу, в тому числі про підвищену увагу до аварій, викликаних технологіями безпілотного водіння.

Хтось сказав мені це на самому початку розробки автопілота: навіть якщо ви врятуєте 90% життів, родичі 10% людей, яких ви не врятуєте, подадуть на вас до суду,

– каже Ілон Маск.

Деякі водії дійсно подають до суду на Tesla через аварії зі смертельними наслідками. Інші наполягають на притягненні виробника до відповідальності за нібито введення користувачів в оману і використання оманливого маркетингу для автопілота. Маск же неодноразово заявляв, що компанія нікого не обманює, адже при активації автопілота водії проходять інструктаж і знають, що повинні тримати руки на кермі, щоб у випадку непередбачуваних ситуацій взяти управління на себе. Водій не повинен відриватися від дороги, пересідати на заднє сидіння та займатися своїми справами. Автопілот, завжди наголошує компанія, є лише допоміжним елементом на дорозі, а не повною заміною водія.

Підприємець заявив, що можливості безпілотного водіння Tesla поліпшуються з кожним місяцем. Проте це одна з тих областей, в яких ніхто не говорить спасибі за врятовані життя, але обов'язково звинувачує у разі аварій. Чому ж так відбувається?

Річ у тім, що новизна технології, публічність та популярність компанії Tesla і її гендиректора Ілона Маска, а також відгук аудиторії, який отримують такі новини, призводять до посиленої уваги до кожного з інцидентів за участю електрокарів виробника. Про ці випадки особливо прискіпливо пишуть навіть тоді, коли аварія відбувається без участі автопілота – тобто з вини водія. Простіше кажучи, якби однакова аварія трапилася зі звичайним бензиновим авто й однією з автівок Tesla, ЗМІ швидше звернуть увагу й напишуть про Tesla. Так само й читачі віддадуть свої перегляди новині про Tesla, що створює ілюзію більшої небезпеки технології автопілота. Однак чи справді це так?

Що ж говорить статистика?

Компанія Tesla збирає детальну статистику зі своїх автомобілів. Коли трапляється аварія, вона отримує звіт і може аналізувати обставини, за яких трапився інцидент. Крім того, це дозволяє порівнювати статистику водіння з автопілотом та без нього.

Представники компанії заявляють, що за їхніми спостереженнями навіть найменший рівень автоматизації скорочує кількість аварій, які трапляються через некомпетентність, недбалість або втому водіїв.

До речі, висновки Tesla підтверджує і власне розслідування NHTSA – Національної адміністрації безпеки дорожнього руху США. Про це свідчить звіт, опублікований ще у 2017 році . З того часу компанія внесла значні зміни в систему FSD, підвищивши її безпеку.

NHTSA свого часу відзначили, що після додавання лише однієї функції Autosteer до набору вмінь автопілота Tesla, кількість аварій, досить серйозних, щоб спрацювали подушки безпеки, знизилась на 40 відсотків. Це назвали "фантастичним результатом".

У 2020 році глава відділу штучного інтелекту в Tesla заявив, що починаючи з моменту першої смертельної аварії у 2016 році електромобілі компанії проїхали на автопілоті в цілому майже п'ять мільярдів кілометрів. Під його керуванням автівки Tesla понад 200 тисяч разів успішно перебудовувалися зі смуги в смугу і сотні разів на день запобігали зіткнення з пішоходами.

Причини аварій

Що стосується аварій зі смертельними наслідками, то компанія схиляється до того, що в них винен людський фактор.

Так, перед аварією 2018 року, коли Tesla в'їхала в бетонний роздільник, руки водія не знаходилися на кермі . Слідство встановило, що водій, швидше за все, під час поїздки грав на своєму iPhone.

. Слідство встановило, що водій, швидше за все, під час поїздки грав на своєму iPhone. Легковажність проявив і перший загиблий власник Tesla у 2016 році. Розслідування показало, що водій наполегливо ігнорував попередження Tesla про необхідність тримати руки на кермі. За 37 хвилин поїздки в режимі автопілота водій тримав кермо тільки 25 секунд.

Tesla передбачила систему моніторингу водія, яка перевіряє, чи знаходиться водій на місці, чи тримає кермо руками, чи стежить за дорогою і чи не захопився смартфоном. Але експерти й критики сумніваються в ефективності цих систем. Адже користувачі неодноразово обманювали перевірку багатьома способами.

У 2020 році американський блогер зняв ролик, на якому він спить на задньому сидінні автомобіля, поки той їде на автопілоті: відео

Варто зазначити, що можна вдосталь знайти історій як про смерті з увімкненим автопілотом, так і про те, як він рятував людські життя. Ось лише кілька, про які писав 24 канал.

Аварії за участю Tesla:

Tesla потрапила в аварію з вини автопілота, який не передав керування водію.

Tesla Model 3 на автопілоті потрапила в аварію: двоє пасажирів згоріли.

Tesla Model 3 на автопілоті врізалась у патрульне авто.

Tesla рятує життя:

П'яний водій заснув за кермом Tesla: автопілот його врятував, але не від арешту.

Пологи на автопілоті: жінка народила в електромобілі Tesla, поки той самостійно їхав до лікарні.

Автопілот електрокару врятував водію життя, довізши до лікарні.

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Про що ж говорив Маск

Який же висновок можна зробити? Автопілот, безумовно, далекий від ідеалу. Компанії Tesla ще належить провести значну роботу над ним, адже нові помилки та баги виявляються постійно. Однак вже зараз ця технологія здатна рятувати життя, якщо самі водії не будуть нехтувати рекомендаціями виробника. Система FSD не є повною заміною водія, а покликана лише допомогти покращити безпеку й досвід водіння.

Повертаючись до Ілона Маска та його інтерв'ю головному редактору Time, стає зрозуміло, що саме мав на увазі підприємець: люди схильні помічати лише недоліки (аварії), однак геть не звертають уваги на досягнення та врятовані життя. Автопілот не здатен повністю ліквідувати аварії, однак люди саме цього від нього й очікують.