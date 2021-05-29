Навіщо вчені відправляють у космос живих кальмарів

Наступного тижня на МКС полетять кальмари, що світяться, і тихоходи. Усе заради науки. Розповідаємо, для чого вчені проводять такі експерименти, та що вони нам дадуть.

SpaceX доставить на Міжнародну космічну станцію (МКС) учасників нових експериментів для вивчення способів лікування і збереження здоров'я як космонавтів, так і жителів Землі. Місія стартує 3 червня.

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Кого відправлять на МКС

Кальмарів Euprymna scolopes вчені використовують для вивчення симбіотичних відносин між двома видами. Завдання цього дослідження – визначити, чи змінює космічний політ симбіоз між мікробами і їх господарями-тваринами. Це допоможе в розробці захисних заходів і пом'якшення негативного впливу тривалих космічних польотів на людське здоров'я.

вчені використовують для вивчення симбіотичних відносин між двома видами. Завдання цього дослідження – визначити, чи змінює космічний політ симбіоз між мікробами і їх господарями-тваринами. Це допоможе в розробці захисних заходів і пом'якшення негативного впливу тривалих космічних польотів на людське здоров'я. Також в політ відправляться тихоходи. Прогулянка в космос для них не загроза. Ці крихітні тварини звикли й до набагато більш варварських способів дослідження причин своєї неймовірної живучості. Вчені сподіваються виділити ген, який допомагає тихоходам виживати в найсуворіших умовах, і застосувати цю інформацію для захисту космонавтів.

Прогулянка в космос для них не загроза. Ці крихітні тварини звикли й до набагато більш варварських способів дослідження причин своєї неймовірної живучості. Вчені сподіваються виділити ген, який допомагає тихоходам виживати в найсуворіших умовах, і застосувати цю інформацію для захисту космонавтів. Паростки бавовнику допоможуть визначити, які фактори навколишнього середовища і гени контролюють розвиток коренів при відсутності сили тяжіння. У бавовнику є ген, який дозволяє йому рости під час посухи та в інших стресових умовах. Отримані дані можуть допомогти розробити методи вирощування рослин в умовах зміни клімату і скоротити використання води та пестицидів.

допоможуть визначити, які фактори навколишнього середовища і гени контролюють розвиток коренів при відсутності сили тяжіння. У бавовнику є ген, який дозволяє йому рости під час посухи та в інших стресових умовах. Отримані дані можуть допомогти розробити методи вирощування рослин в умовах зміни клімату і скоротити використання води та пестицидів. Зразки тканин нирок допоможуть зрозуміти, як камені в нирках утворюються в умовах мікрогравітації. Ця проблема зустрічається у космонавтів досить часто і була виявлена понад 30 разів у тих, хто повернувся на Землю після тривалого польоту.

Також в корисне навантаження входить портативний ультразвуковий сканер Butterfly IQ Ultrasound, який уже протестували в умовах мікрогравітації. Такий прилад може бути життєво важливим для польотів на Марс, оскільки в астронавтів не буде традиційних медичних пристроїв у разі виникнення надзвичайної ситуації.