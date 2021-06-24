У Великій Британії працюють 24 великі склади Amazon. Склад в Данфермліні, що у Шотландії, є одним з найбільших – саме там нещодавно знищили величезну партію непроданих предметів.

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Для чого Amazon знищує товари

Телеканал ITV отримав відеозаписи багатьох випадків, коли тисячі упаковок з непроданими товарами знищувалися. Анонімні працівники компанії підтвердили, що це є звичайним явищем. Так Amazon звільняє складські приміщення під новинки.

Щотижня знищують близько 130 000 одиниць непроданих товарів. Навіть якщо взяти до уваги тільки Британію, то мова йде про величезні збитки. Крім того, висловлюється припущення, що деякі з товарів, які підлягають знищенню, у результаті можуть потрапити до користувачів через "чорний ланцюжок поставок", організований недобросовісними співробітниками.



Amazon знищує непродані товари / Фото Gizmochina

Багатомільярдний бізнес Amazon процвітає за рахунок незагромаджених складів. Це дозволяє отримувати нові замовлення і працювати без збоїв. Однак джерело вважає, що Amazon може знайти більш ефективні способи утилізації непроданих предметів.

Розслідування вже привернуло увагу політиків і зацікавлених сторін. Якщо компанія дійсно діє так і в інших регіонах світу, то вона залишає величезний вуглецевий слід.