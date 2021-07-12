Здатність зосереджуватися на тому, де тварина буде в найближчому майбутньому, а не на тому, де вона буде знаходитися в теперішньому часі, може бути ключовою характеристикою вбудованої навігаційної системи мозку ссавців. Саме до такого висновку прийшли вчені з Каліфорнії, проаналізувавши мозок єгипетських кажанів під час польоту. Для цього піддослідні тварини літали по спеціально оснащеній кімнаті у дослідному центрі.

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Деталі дослідження

Нейробіологи з Каліфорнійського університету в Берклі по бездротовому зв'язку відстежували мозкову активність єгипетських кажанів. Коли дослідники порівняли траєкторію польоту кажанів з їх нейронними показаннями, вони виявили, що активність так званих "клітин місця" кажанів часто більш тісно корелювала з тим, де кажани будуть переміщатися, тобто там, де вони будуть в найближчому майбутньому, а не там, де вони були в цей момент.

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"Клітини місця" – це особливий тип нейронів, який відповідає за кодування просторового положення тварини. Вони розташовані у гіпокампі.

У міру того, як тварина досліджує нове середовище, "клітини місця" активуються, створюючи внутрішню карту території, яку можна зберегти в пам'яті. Спостерігаючи за діяльністю "клітин місця" та гіпокампом, вчені зрозуміли, що кажани мають щось на кшталт системи GPS. Також вчені припускають, що така система притаманна усім ссавцям, включаючи людей. Проте це ще потрібно довести, адже може виявитися, що така функція "природного GPS-навігатора" існує лише у кажанів, а інші тварини мають її аналоги.

Також такі дослідження мають далеку перспективу для більшого розуміння хвороби Альцгеймера. Ця хвороба характеризується порушенням функцій пам'яті та просторової навігації.