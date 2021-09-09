Навчається, розвивається і адаптується: Google нагадала про прийдешній Pixel 6

До старту продажів Pixel 6 та Pixel 6 Pro залишається не так багато часу. Точну дату поки не назвали, однак ясно, що це буде восени. Тим часом Google підігріває інтерес до своїх новинок, розкриваючи нові деталі.

Основну ставку компанія робить на власний чип Tensor. Він, за словами виробника, вирізнятиме смартфони серед флагманів конкурентів.

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Розумніший Pixel 6

У новій рекламі Google вперше показала справжній пристрій, а не рендери. Всього таких кадрів у ролику 5. Усі вони демонструють лише задню панель, уникаючи екрану. Також швидким поглядом можна оцінити різні колірні варіанти.

Google рекламує Pixel 6: відео

Власний чип компанія почала розробляти, оскільки була незадоволена сторонніми рішеннями в плані їхньої роботи зі штучним інтелектом. У своєму SoC Tensor компанія особливу увагу приділила саме движку, який забезпечує прискорення функцій і додатків ШІ та машинного навчання.

Pixel 6, як каже компанія, стане не просто смартфоном. Це ціла система, яка буде навчатися, розвиватися й адаптуватися до користувача. І в новому, більш розумному взаємодії з користувачем, буде полягати основна відмінність Pixel 6 від інших смартфонів.

Відео також показує нові елементи інтерфейсу користувача Android 12. Водночас воно запитує: "Що, якби смартфони були не просто розумними?" і "Що, якби ваш телефон побачив вас такими, якими ви є?"