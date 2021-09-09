Основну ставку компанія робить на власний чип Tensor. Він, за словами виробника, вирізнятиме смартфони серед флагманів конкурентів.

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Розумніший Pixel 6

У новій рекламі Google вперше показала справжній пристрій, а не рендери. Всього таких кадрів у ролику 5. Усі вони демонструють лише задню панель, уникаючи екрану. Також швидким поглядом можна оцінити різні колірні варіанти.

Google рекламує Pixel 6: відео

Власний чип компанія почала розробляти, оскільки була незадоволена сторонніми рішеннями в плані їхньої роботи зі штучним інтелектом. У своєму SoC Tensor компанія особливу увагу приділила саме движку, який забезпечує прискорення функцій і додатків ШІ та машинного навчання.

Pixel 6, як каже компанія, стане не просто смартфоном. Це ціла система, яка буде навчатися, розвиватися й адаптуватися до користувача. І в новому, більш розумному взаємодії з користувачем, буде полягати основна відмінність Pixel 6 від інших смартфонів.

Відео також показує нові елементи інтерфейсу користувача Android 12. Водночас воно запитує: "Що, якби смартфони були не просто розумними?" і "Що, якби ваш телефон побачив вас такими, якими ви є?"

Нагадаємо, вийшла остання тестова версія Android 12, а разом з нею з'явилися перші натяки на наступну ОС. Ймовірно, це буде не Android 13. Записи в коді операційної системи вказують на вихід проміжної версії.