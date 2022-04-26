Навала дезінформації та невизначеність: що кажуть про майбутнє Twitter у руках Ілона Маска

Ілон Маск купує Twitter. Ця новина миттєво облетіла світ і змусила говорити про те, якими можуть бути наслідки угоди. Як виявилось, не всі оглядачі та експерти налаштовані оптимістично.

Чиновники адміністрації США, а також найближчі соратники Джо Байдена, включаючи 44-го президента Барака Обаму, побоюються, що покупка Ілоном Маском Twitter призведе до повернення в соцмережу 45-го президента Дональда Трампа. Це, на їхню думку, спричинить зростання дезінформації в соціальній мережі напередодні проміжних виборів до Конгресу, а також президентських виборів 2024 року.

Цікаво Ілон Маск таки купив Twitter: після закриття угоди компанія стане приватною

Дональд Трамп уже відповів

Джерела стверджують, що в адміністрації Байдена уважно стежать за покупкою Twitter, побоюючись неприємних наслідків.

Однак колишній президент уже прокоментував цю інформацію і демократи можуть дещо заспокоїтись.

Його слова цитує видання Fox News: "Я не повернуся в Twitter, Я збираюся залишитися в TRUTH. Сподіваюся, що Ілон купить Twitter, тому що він внесе в нього поліпшення, і він хороша людина, але я збираюся залишитися у TRUTH."

TRUTH – це нова соціальна мережа, яку сам Трамп запустив нещодавно, оскільки був заблокований більшістю популярних сервісів, таких як Twitter, Facebook чи YouTube.

Разом з тим, соратники Трампа висловлюють думку, що він все ж не зможе втриматися. CNBC, зокрема, посилається на неназваних осіб, які прагнуть переконати його повернутися.

У Маска були тісні стосунки з Трампом, коли той ще був при владі. Глава Tesla, SpaceX, а тепер і Twitter сидів у двох консультативних радах президента, перш ніж піти у відставку, коли США вийшли з Паризької кліматичної угоди. Пізніше Трамп заявив, що вважає Маска одним із "великих геніїв світу". Маск же неодноразово критикував Байдена за те, що він не визнає роль Tesla як лідера в індустрії електромобілів.

Нагадаємо, свого часу Дональда Трампа заблокували у твітері після подій у Капітолії 6 січня 2021 року, коли розлючений результатами виборів натовп почав штурмувати Конгрес. Самого ж Трампа, який програв вибори, звинуватили у закликах до заворушень і насилля. До того соцмережа постійно маркувала його твіти як недостовірні або ж узагалі видаляла за порушення правил.

CEO Twitter Параг Агравал про майбутнє соцмережі

Головний виконавчий директор Twitter Параг Агравал, який пробув на своєму посту всього кілька місяців – з 29 листопада 2021 року – заявив співробітникам у понеділок, що майбутнє компанії є невизначеним після придбання її Ілоном Маском. Після закриття угоди неясно, в якому напрямку піде платформа, будучи приватною, пише Reuters.