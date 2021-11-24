Близько 39,9 мільйона років тому відбулося так зване еоцен-олігоценове вимирання. Воно було не таким масовим, як попереднє крейдове вимирання. Еоцен-олігоценове вимирання збігається у часі з глобальним похолоданням та початком утворення льодовикових щитів в Антарктиді. Науковці дізналися, що причиною цим подіям став тектонічний зсув.

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Схематичне зображення екваторіальної течії на початку еоцену, яка підтримувала стабільний температурний режим на Землі / Фото Wikimedia

Глобальне похолодання в еоцені

На схематичному зображенні можна помітити, що Землю оперізувала велетенська екваторіальна течія, яка забезпечувала стабільний температурний режим на планеті. Антарктида ще 50 мільйонів років тому не мала льодового щита та була з'єднана з Південною Америкою перешийком.

Паростки глобального похолодання виявилися ще 45 мільйонів років тому. Та саме 34 мільйони років тому, перед еоцен-олігоценовим вимиранням, стався пік похолодання й Антарктида почала різко нарощувати "льодові потужності".

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Виявилося, що виною всьому є тектонічні зсуви, які роз'єднали Антарктиду та Південну Америку. Австралія також віддалилася ще далі. Таким чином для води відкрилися нові шляхи циркуляції, що й "зламало" ефективну систему теплообміну. Реорганізація океанських течій спричинила утворення Антарктичної циркумполярної течії, що кліматично частково відділило Антарктиду від іншого світу. Це своєю чергою викликало падіння температури та нарощуванню льодовикового покрову, адже тепле повітря разом з океанічними течіями тепер не досягало південного континенту.

Моделювання океану з високою точністю показує, що лише поглиблення морських шляхів Південного океану всього лиш на кілька сотень метрів призвело до різкого похолодання поверхневих вод Антарктики. Разом зі зниженням концентрації вуглекислого газу в атмосфері ця тектонічна подія відіграла вирішальну роль у зледенінні Антарктиди та у переході Землі до "льодовикового світу", що, ймовірно, стало однією з головних причин еоцен-олігоценового вимирання.