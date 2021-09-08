Серйозно заговорили про те, що у Сонячній системі існує дев'ята планета після того, як астрофізики Каліфорнійського технологічного інституту Костянтин Батигін та Майкл Браун у 2016 році опублікували своє дослідження. Науковці стверджували, що відхилення орбіт об'єктів Поясу Койпера свідчить про наявність там ще однією масивної планети. До речі, саме Майкл Браун "вбив Плутон", адже за його ініціативи його перекласифікували у планету-карлика. У 2021 році вони опублікували нові розрахунки, щоб звузити дугу на небесній сфері, де можна виявити Планету 9.

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Відхилення орбіт об'єктів Поясу Койпера / Фото Blogspot Find Planet Nine

В пошуках невловної Планети 9

У новому дослідженні науковці Костянтин Батигін та Майкл Браун використовують нові дані, які вдалося отримати науковій спільноті Землі за останні кілька років.

У наукову роботу включені деякі старі об'єкти, орбіти яких використали у першому дослідженні 2016 року для аргументації існування масивного об'єкта (Планети 9). Але у нове дослідження внесені й нові відкриті транснептунові об'єкти. Вчені стверджують, що ситуація не змінилася й усе досі свідчить про наявність Планети 9 далеко за орбітою Нептуна.

Для "чистоти дослідження" Батигін та Браун не "взяли" у дослідження об'єкти, на яких здійснює гравітаційний вплив Нептун.

Провівши численні комп'ютерні симуляції науковці дійшли до висновку, що шанс на випадкове утворення таких однонаправлених орбіт в об'єктів Пояса Койпера рівняється 0,4%. Тому дев'ята планета існує з можливістю 99,6%.

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Відхилення орбіту об'єктів Пояса Койпера / Фото Extreme Tech

Де шукати?

На основі власних розрахунків, вчені уточнили орбіту масивного об'єкта. Виявилося, що шлях Планети 9 має перетинати смугу Молочного Шляху. Це й могло виявитися причиною того, що об'єкт досі не виявили, адже яскраве світло від нашої Галактики не дозволяю побачити тьмяний об'єкт.

Також у новому дослідженні зменшився орбітальний період: якщо у науковій роботі 2016 року його оцінювали у понад 18 тисяч років, тому тепер астрофізики говорять, що оберт довкола Сонця у гіпотетичної планети займає близько 7 400 років.

Зменшилася й розрахункова маса, яка тепер складає 5 – 6 мас Землі (раніше було близько 10 мас Землі). Тобто, ймовірно, що гіпотетичний об'єкт – це суперземля.

Костянтин Батигін та Майкл Браун впевнені, що дев'яту планету вдасться виявити у найближчі пару років. Шанси на її відкриття значно підвищаться з уведенням в експлуатацію Обсерваторії імені Вери Рубін. З допомогою 8,4-метрового дзеркала будуть робитися фотографії всього нічного неба кожні кілька днів, що допоможе виявити численні нові об'єкти Сонячної системи. Серед них може бути й нова планета.

Я робив цю заяву (щодо скорого відкриття – Техно 24) щороку протягом останніх п'яти років,

– жартує Майкл Браун.

До речі, існують більш екзотичні теорії того, чому орбіти транснептунових об'єктів відхиляються. Наприклад, деякі науковці впевнені, що ніякої Планети 9 не існує, а на її місці розташована мініатюрна чорна діра. Саме тому ми й не можемо виявити цей об'єкт.