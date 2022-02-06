Протопланетний диск – це джерело формування планет. Саме матеріал диска "злипається" під дією гравітації, утворюючи все більші об'єкти. Та виявилося, що зовнішні чинники можуть негативно вплинути на диск й викривити його. Це призведе до "збою" у процесі утворення планет.

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Викривлений протопланетний диск на початковій стадії / Фото Phys

Детальніше про дослідження

Протопланетний диск у зірок утворюється з "надлишкового" матеріалу, що лишився у навколишньому просторі після формування самого світила. Він закручується навколо зорі й з часом може утворювати спіральну структуру. Газ та пил диска поступово збивається у все більші об'єкти: так утворюються планети різних розмірів, супутники, карликові планети, планетезималі, астероїди, комети та метеороїди. Простіше кажучи – усе у зоряній системі, окрім самої зірки.

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Викривлення протопланетного диска на пізніх стадіях / Фото Phys

Вчені, досліджуючи протопланетні диски, виявили досить багато дисків, які чомусь не мали спіральної структури й були деформовані та викривлені. Створивши гідродинамічні моделі таких об'єктів, науковці виявили, що деформація сприяє гравітаційній нестабільності й шкодить процесу формуванню екзопланет. Також деформація призводить до розігрівання диска, а це також не сприяє утворенню нових об'єктів – газ має бути холодним, щоб злипнутися до купи.

Причинами викривлення структури протопланетних дисків можуть бути гравітаційні зрушення, які викликані, наприклад, іншими зірками, які пройшли близько від системи. Також деформація може виникнути, якщо диск утворився навколо подвійної зоряної системи. Зважаючи на те, що зірки часто утворюються у велетенських молекулярних хмарах, вони спочатку розташовані близько одна до одної – а отже гравітаційно можуть сильно впливати одна на одну. Тому викривлення протопланетних дисків може виявитися дуже частою "проблемою" для утворення нових планет.