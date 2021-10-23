Науковці виявили планету, яка втратила свою атмосферу через катастрофічне зіткнення

Зіткнення у космічному просторі – річ звичайна. А якщо ми говоримо про ранній етап формування планетарної системи, то там без зіткнень взагалі не обійтися. Протопланети постійно зазнають ударів більших чи менших тіл, зливаються чи розвалюються на уламки. Виявилося, що такі удари можуть буквально зносити атмосферу з космічного тіла.

Свідчення катастрофічного удару виявили у планети, що обертається навколо зірки HD 172555 ще у 2009 році. Тепер науковці, провівши додаткові спостереження та дослідження, змогли виявити факт того, що більший з двох об'єктів, які зіткнулися, втратив атмосферу (частково або повністю).

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Художнє бачення зіткнення масивних об'єктів / Фото Wikipedia

Детальніше про зіткнення двох екзопланет

HD 172555 зацікавила астрономів, адже у її протопланетному диску були виявлені досить незвичайні хімічні сполуки. Мова йде про монооксид вуглецю або чадний газ, який науковці виявили у велетенських кількостях. Комбінація кількості газу, його розташування та віддаленості від зірки змусили астрономів провести безліч моделювань, щоб виявити причину цього феномену.

Науковці відразу відмели варіант самостійного утворення газу у протопланетному диску та версію викидання газу від велетенської кількості комет. Також чадний газ досить вразливий для фотодисоціації – ситуація, коли хімічна сполука розпадається під дією фотонів. Тому це поставило певні часові обмеження на утворення хмари монооксиду вуглецю.

Найімовірнішим варіантом, на думку вчених, залишається саме сценарій катастрофічного зіткнення двох екзопланет. Під час події в однієї з них було знищено частково чи повністю атмосферу, що й вивільнило велику кількість чадного газу у космічний простір.

За оцінкою науковців подія відбулася до 200 тисяч років тому.

Зіткнулися дві протопланети, розмір яких може бути еквівалентний розміру Землі.

Відносна швидкість об'єктів перед зіткненням складала приблизно 10 кілометрів на секунду.

Зірка HD 172555 доволі молода – її вік складає всього лише 23 мільйони років. Розташована вона на відстані 95 світлових років від Сонця.