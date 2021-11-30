Однією з теорій того, звідки на планеті взялися океани води – це "кометна теорія". Це й логічно, адже багато комет дійсно містять воду та інші елементи. Та науковці не припиняли пошуки інших варіантів, адже на нашій рідній Землі забагато води, якщо порівняти з іншими кам'янистими планетами. Виявилося, що ще одним джерелом води може бути Сонце.

Цікаве на сайті Зонд Solar Orbiter вперше записав відео гігантського викиду плазми з поверхні Сонця



Так виглядало Сонце 30 листопада 2021 року / Фото SDO

Сонце та вода

Здавалося б, що це контрінтуїтивно – Сонце забезпечило Землю водою. Та науковці впевнені, що саме так й було і наше світило давало нам не лише тепло, а й було одним з джерел води. Річ у тому, що сонячний вітер містить у собі іони водню, які осідали на мікрометеоритах, метеоритах та астероїдах, перетворюючись на воду. Ті згорали в атмосфері чи врізались у поверхню, наповнюючи планету водою. Висновки були зроблені на основі досліджень зразків з астероїда Ітокава, реголіт якого доставив на землю японський зонд "Хаябуса" у 2010 році.

Наявності на Землі великих запасів води ми маємо завдячувати астероїдам та кометам, які цю воду "приносили". Тепер, як виявилося, Сонце також зробило свій вклад. Окрім того, щільна атмосфера, достатня гравітація та комфортні температури забезпечили збереженню води та існуванню її у рідкому стані.