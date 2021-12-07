Науковці виявили елемент, необхідний для розвитку життя

Говорячи про життя на Землі та гіпотетичне життя за межами нашої рідної планети, ми завжди згадуємо про воду. Але забуваємо, що існує й безліч інших хімічних елементів, які також необхідні для нашого існування. Та які з них критично важливі для утворення складного життя на планеті? Науковці вважають, що це залізо.

Залізо (ферум) – це важливий хімічний елемент, який необхідний для життя та росту організму. Науковці довгий час досліджували те, чи є взаємозв'язок між утворенням складного багатоклітинного життя та наявністю заліза. Завдяки цьому вдалося виявити ймовірні механізми впливу заліза на розвиток складних форм життя.

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Залізо прямо впливає на розвиток складних форм життя / Фото Images of Elements

Детальніше про дослідження

Першочергові умови на планеті та кількість заліза у кам'янистій корі визначаються у час формування космічного тіла – тоді, коли залізне ядро "обростає" кам'яною корою (мантією). Великий чи малий вміст феруму в мантії планети "забезпечить" неможливість утворення життя. У приклад науковці наводять Меркурій (3% маси мантії припадає на залізо) й Марс (18% маси мантії – залізо).

Також важливим є те, що живим організмам потрібно якось "споживати" залізо. Річ у тому, що раніше, мільярди років тому, ферум міг бути розчинений у воді. Але близько 2,4 мільярда років тому рівень кисню різко зріс, що спричинило реакцію із залізом і зробило елемент нерозчинним. Через це живі одноклітинні організми фактично втратили доступ до важливого хімічного елементу.

Й тут починається своєрідне замкнуте коло: залізо потрібне для розвитку життя, а щоб мати змогу отримати залізо – потрібно розвиватися. Науковці вважають, що саме тоді виникають такі форми взаємодії як фагоцитоз, інфекційне та симбіотична взаємодії. Це дозволяло одним організмам отримувати цінний "ресурс" від інших чи передавати його в обмін. Тому, говорять науковці, потреба у залізі – це рушійна сила еволюції та, як наслідок, виникнення складних форм життя й взаємодії між ним.