Отриманий лід називається суперіонним або Лід XVIII. Він утворюється та існує за дуже високих температур та тиску. Тому, теоретично, такий лід має бути в глибинах таких планет як Уран та Нептун. Раніше науковці уже створювали суперіонний лід – для цього вчені фактично стріляли ударною хвилею по каплі води. В результаті цього на одну мить утворювався цей тип льоду. Та тепер був побудований апарат, який дозволить утворювати суперіонний лід на довгий проміжок часу.

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Так утворюється суперіонний лід в лабораторії / Фото Nature Physics

Детальніше про утворення суперіонного льоду

Науковці побудували спеціальну установку, яка дозволила імітувати умови, які необхідні для утворення суперіонного льоду. Зразки були затиснуті між двома алмазами, щоб імітувати високий тиск.

У зразки вистрілювали лазером прямо через алмази, щоб розігріти до надзвичайно високих температур.

Тепер зразки піддають рентгенівському опроміненню.

Коли науковці отримали результат та побачили перед собою суперіонний лід, то навіть не повірили, що їм вдався експеримент. Була думка, що пройшла невідома та випадкова хімічна реакція, яка змінила структуру зразка. Але коли відключили лазер, лід знову повернувся до попереднього агрегатного стану, а цього не може бути за умов хімічної реакції.

Неочікуваними результати були тому, що раніше прогнозувалося, що суперіонний лід не утвориться раніше, поки на воду не буде здійснено тиск понад 50 гігапаскалей. А під час експерименту тиск був на рівні 20 гігапаскалей.

Тепер науковців чекає вивчення властивостей Льоду XVIII. Це важливо, адже, як вважають науковці, суперіонний лід грає важливу роль в утворенні магнітних полів планет-гігантів.