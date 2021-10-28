Під дією гравітації, створюваної як баріонною матерією, так і темною, галактики об'єднуються у скупчення та суперскупчення. Науковці змогли виявити галактики у протокластері PHz G237, який через мільярди років утворить суперскупчення (суперкластер).

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Протокластер PHz G237 / Фото Phys

Протокластер PHz G237 на шляху до утворення суперскупчення

Суперскупчення чи суперкласетери – це одні з найбільших структур Всесвіту. Вони є складовою частиною галактичних ниток. Суперскупчення формуються із скупчень галактик. Наприклад, з таких скупчень як "наша" Місцева група, куди входить Молочний Шлях, Галактика Андромеди та інші. Місцева група є частиною суперкластера Діви.

Спостерігаючи за протокластером PHz G237, астрономи краще розуміють, як, наприклад, суперкластер Діви виглядав близько 11 мільярдів років тому. Такі відкриття забезпечують краще розуміння того, як еволюціонують великомасштабні структури.

Протокластер розташований на відстані близько 11 мільярдів світлових років від нас. Він утворився, коли Всесвіту було лише 3 мільярди років. Його виявили завдяки телескопу "Планк" Європейського космічного агентства. Пізніше відкриття було підтверджене завдяки спостереженням інших телескопів та архівних даних. Всього було виявлено 63 галактики, які формують структуру та гравітаційно пов'язані.

Характерною особливістю PHz G237 є те, що у "його" галактиках відбувається постійний та активний процес зореутворення. Він сягає позначки близько тисячі сонячних мас на рік. Для порівняння, Молочний Шлях формує близько однієї сонячної маси на рік. Такі велетенські зіркові "ясла" свідчать про потік газу ззовні, проте його досі не можуть виявити.