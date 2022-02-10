Науковці розробляють "Google для археологів": для чого це потрібно

За десятиліття діяльності археологи накопичили велетенський масив даних навіть в межах окремої країни. Звичайні пошукові запити, наприклад, в Google, просто не можуть виявити усю цю інформацію.

Й тому археолог Алекс Брандсен вирішив створити окрему інтелектуальну пошукову систему AGNES, яка буде орієнтована виключно на історичні дані – це буде "Google для археологів". Система забезпечить пошук лише в археологічних базах даних. Тому після введення запиту користувач отримає відповідь лише за темою, де будуть відсутнє звичне "сміття", що "видають" класичні пошукові системи.

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Детальніше про AGNES

Алекс Брандсен використав глибоке навчання для розробки інтелектуальної пошукової системи. Мовна модель AGNES зможе розпізнавати слова в археологічних звітах та навіть розпізнавати синоніми й розрізняти різні значення слова. Це надзвичайно важливо, адже одне слово може мати різні значення: прізвисько, прізвище чи конкретну річ. Важливо те, що результати можна відфільтрувати за географічним розташуванням.



Локації виявлених кремацій раннього Середньовіччя: сині – відомі колезі Брандсена, червоні – додатково виявлені AGNES / Фото Leiden University

Протестувати AGNES вдалося на знахідках кремованих людей доби раннього Середньовіччя у Нідерландах. Колега Брандсена збирав інформацію про археологічні знахідки цього періоду все життя, але пошукова система впоралася краще, виявивши на 30% більше кремованих залишків на території країни.

Це говорить про ефективність та зручність системи AGNES навіть тоді, коли вона перебуває на ранньому етапі розробки. Очевидно, надалі "археологічний гугл" буде лише покращуватися, обростаючи додатковими фільтрами та вдосконалюючи власну нейромережу. AGNES дозволить спеціалістам швидше шукати необхідну інформацію й оперативно отримувати ті дані, які вони шукали.