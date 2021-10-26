Науковці попереджають про небезпеку танення вічної мерзлоти

Багаторічна мерзлота – це фактично ґрунт, розташований зверху на прошарку льоду. Вічна мерзлота вкриває близько 15% Північної півкулі та близько 11% Південної півкулі. У теперішній час температура на Землі підвищується, що становить загрозу для мерзлоти та може викликати супутні проблеми для людей та тварин.

Науковці з NASA та Європейського космічного агентства (ESA) ведуть постійні спостереження за багаторічною мерзлотою, досліджуючи динаміку її зникнення. Через глобальне потепління танення льоду йде нечуваними темпами, що тягне за собою багато проблем.

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Динаміка танення льоду в регіонах з багаторічною мерзлотою / Фото ESA-NASA Arctic Methane and Permafrost Challenge

Загроза танення вічної мерзлоти

Загроз, які пов'язані із таненням льоду у регіонах з багаторічною мерзлотою достатньо. Наприклад, танення льоду призводить до заболочення велетенських ділянок суші, зникненню рослина та тварин, які не встигають адаптуватися до нових умов. Це також призводить до покидання цих територій людьми, адже регіон фактично стає непридатним до проживання через критичну зміну ландшафту.

Ба більше, танення льоду вивільняє у середовище велетенську кількість вуглекислого газу та метану, які є парниковими газами. Це призводить до ланцюгової реакції: глобальне потепління спричиняє танення льоду, через це вивільняються парникові гази, які лише підсилюють глобальне потепління, а через це темпи танення вічної мерзлоти пришвидшуються.

Науковці із NASA та ESA попереджають про ще одну небезпеку, яка може бути гіршою за усі вищеперелічені:

Невідомі людству віруси та бактерії можуть вирватися на волю з льодової пастки.

Також танення може призвести до збільшення кількості уже відомих вірусів та бактерій, які раніше були заморожені. Це призведе до спалахів хвороб.

У середовище можуть потрапити радіоактивні відходи часів Холодної війни.

У льоді може накопичуватися радіоактивний осад, який потрапляє у стічні води та повітря під час танення льоду.

Також вічна мерзлота накопичує в собі багато інших шкідливих речовин, які потрапляли у повітря протягом сотень років: арсен (миш'як), ртуть, нікель та інші елементи.

Вчені особливо звертають увагу на вивільнення вірусів та бактерій. На глибині близько 3 метрів розташовані місця, які не піддавалися зовнішньому впливу тисячі років. Наприклад, у Сибірі у вічній мерзлоті знайшли близько 100 різноманітних мікроорганізмів, на яких сучасні антибіотики не мали впливу. Масштабне їх вивільнення може призвести до спалахів невідомих хвороб.

Танення льоду призведе до потрапляння усіх шкідливих речовин, радіоактивних відходів, вірусів та бактерій у воду, що призведе до розповсюдження їх у всьому світі.