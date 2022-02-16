Гіпаріони ззовні нагадували сучасних коней, але були й відмінності. Наприклад, відрізнялася морфологія зубного ряду. А ще ці вимерлі тварини мали два рудиментарні пальці на додаток до копит. Простіше кажучи, вони були примітивнішими за сучасних коней, але сотні тисяч років тому були широко розповсюджені у світі.

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Зуби гіпаріона, які знайшли у північній Африці / Фото Phys

Закономірність у вимирання гіпаріонів

Вимирання гіпаріонів не було моментальним й сильно розтягнулося у часі:

На території Європи тварини вимерли до часу 2,5 мільйона років тому.

На території Китаю – 1 мільйон років тому.

На теренах Африки, що розташовані південніше Сахари, гіпаріони зникли 600 – 400 тисяч років тому.

Як можна помітити, тварини вимирали з градієнтом північ – південь. Цю незвичну закономірність помітив ще у XVIII столітті французький натураліст Жорж-Луї Леклерк де Бюффон, описавши це у праці Histoire Naturelle.

Палеонтологічні дослідження на території північної Африки дозволили виявити залишки гіпаріонів. Датувавши їх, виявилося, що жили вони близько 1,7 мільйона років тому. Тому, вважають німецькі вчені, це підтверджує закономірність вимирання "північ – південь". Ймовірною причиною вимирання вважається зниження глобальних температур, що почалися у міоцені.