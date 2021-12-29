Науковці отримали ДНК мумії, віком 2 тисячі років: як їм це вдалося

Практика муміфікації померлих була розповсюджена усім світом. Сьогодні це значно допомагає науковцям досліджувати минуле людства.

Отримати ДНК давно померлої людини – задача досить нетривіальна. Річ у тому, що воно може банально не зберегтися, або ж отримання його може бути ускладнено. Наприклад, деякі корінні народи можуть вважати неетичним отримання зразків із зубів муміфікованої людини. Та науковці навчилися обходити такі перепони завдяки вошам.

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Людська волосина та яйце воші, прикріплене спеціальним цементом / Фото Phys

Детальніше про ДНК прадавньої мумії

Науковці досліджували мумії, які були виявлені на території Аргентини, Південна Америка. Їхній вік коливається від 1 500 до 2 000 років. Щоб отримати ДНК давно померлих людей, науковці скористалися нечуваним методом – взяли забір так званого "цементу", яким воші прикріпляють свої яйця до волосся "хазяїна".

Вчені виявили, що такий "цемент" містить концентрацію ДНК людини, на якій комаха паразитувала, що порівняний з концентрацією ДНК у зубах цієї мумії. Ба більше, у "цементі" ДНК удвічі більше, ніж у кістках та вчетверо більше, ніж у крові, яку можна виявити у тілі самих вошей.

Що цікаво, досліджуючи вошей, науковці можуть більше сказати про людину, на якій комахи паразитували. Наприклад, можна багато дізнатися про здоров'я індивідуума, спосіб та умови його життя.

Сам же "цемент", отриманий з волосся аргентинських мумій, дозволив багато що дізнатися про покійників:

Стать.

Генетичний зв'язок між муміфікованими людьми та людьми в Амазонії.

Дослідити міграції людей у доколумбівській Америці.

Найбільш раннє свідчення наявності у людей поліомавірусу клітин Меркеля, який може викликати рак шкіри. Сам вірус був відкритий у 2008 році, але люди були його носіями, заражаючись від вошей, тисячі років тому.

Також, досліджуючи вошей, їхні яйця та "цемент", науковці можуть більше дізнатися про те, як люди помирали. Розподіл яєць та самих комах на волоссі дозволяє припустити, що люди перед смертю перебували в умовах дуже низьких температур, що й могло спричинити смерть.