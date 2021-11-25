Науковці нарешті зрозуміли, чому зникли люди культури Лянчжу

Культура Лянчжу раптово зникла приблизно 4 300 років тому, перебуваючи на вершині розвитку. Вона відзначилася зародженням ранньої державності, археологічні знахідки багаті на дорогоцінності, а місто Лянчжу мало ефективну систему іригації.

Регіоні, де проживали люди Лянчжу, іноді називають "Венецією китайської кам'яної доби". Ще 5 тисяч років тому там була облаштована чудова система каналів, дамб та водосховищ – це все дозволяло ефективно керувати водними ресурсами. Це найбільш ранні свідчення потужних гідротехнічних споруд у Китаї. То чому ж зникла така високорозвинена цивілізація?

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Реконструкція вигляду міста Лянчжу / Фото Wikipedia

Причини зникнення Лянчжу

Науковці довгий час не могли зрозуміти, що спричинило такий швидкий колапс цивілізації, яка перебувала на вершині розвитку. Робилися різні припущення: від глобальних повеней річки Янцзи й інших прилеглих до її дельти річок, й до падіння астероїда.

На допомогу прийшли геологи, які дослідили сталагміти у двох печерах, розташованих неподалік давнього міста Лянчжу. Ці мінеральні утворення дозволяють відтворити кліматичні умови протягом десятків тисяч років.



Розташування міста Лянчжу в дельті річки Янцзи / Фото Wikipedia

Причина падіння

Дослідження сталагмітів показало, що причиною падіння культури Лянчжу, ймовірно, став клімат та його зміни. Виявилося, що у проміжку 4 345 – 4 324 років тому був період надзвичайно сильних опадів. Докази цього були надані ізотопними записами вуглецю, які виміряли в Університеті Інсбрука, Австрія. Ба більше, ці дані підтверджуються ранніми дослідженнями, які виявили, що культурні прошарки постійно перериваються прошарками глини, піску чи іншими осадовими породами.

Точність датування складає "плюс-мінус" 30 років. Очевидно, що мусонні дощі призвели до значного підняття рівня води у регіоні дельти Янцзи, що й стало причиною того, що місто було покинуте. Лянчжу не врятували навіть дамби та канали, які люди споруджували сотні років. Такі кліматичні умови трималися ще близько 300 років після того, як культура зникла з дельти річки.