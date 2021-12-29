Згідно із сучасним розумінням, квазари – це активні ядра молодих галактик. У їхньому центрі розташована надмасивна чорна діра, яка поглинає навколишню матерію. Також навколо такого масивного об'єкта формується акреційний диск, який, ймовірно, і є джерелом випромінювання.

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Зображення квазара J0439+1634 на трьох довжинах хвиль / Фото Phys

Детальніше про дослідження

Квазар J043947.08+163415.7 (J0439+1634) випромінює енергію з велетенською потужністю, еквівалентною випромінюванню 600 трильйонів Сонць. Дивлячись на нього, ми бачимо об'єкт таким, яким він був всього лише за 1 мільярд років після Великого Вибуху та, відповідно, формування Всесвіту.

І все ж, не зважаючи на таку потужність випромінювання, об'єкт розташований дуже далеко, тому виявити його було б неможливо. Але науковцям поталанило – між нами та J0439+1634 розташована галактика, яка "виконала роль" гравітаційної лінзи та у 50 разів підсилили яскравість квазару. Завдяки цьому пристрої астрономів виявили об'єкт й тепер він є найвіддаленішим відкритим квазаром із гравітаційною лінзою.

Останні дослідження J043947.08+163415.7 були проведені завдяки космічній рентгенівській обсерваторії XMM-Newton Європейського космічного агентства. Науковці цікавляться подібними об'єктами, адже вони дозволяють зазирнути у далеке минуле й краще вивчити як процес формування галактик невдовзі після Великого Вибуху, так й процес формування надмасивних чорних дір.