Науковці дізналися, в яку пору року впав астероїд, що згубив динозаврів

66 мільйонів років тому Земля зазнала жахливого удару з космосу – астероїд призвів до масового вимирання, знищивши 75% видів, у тому числі й динозаврів. Дослідження показало, в якому місяці він упав.

Зіткнення, як уже давно відомо вченим, сталося в районі сучасного острова Юкатан. Заглянути в минуле допомогли кістки викопних риб.

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Місяць, коли упав астероїд

В рамках дослідження вивчали викопні рештки тварин у формації Хелл-Крік в Північній Дакоті. Це місце відоме насамперед величезною кількістю скам'янілостей пізнього крейдяного періоду. Вважається, що ця екосистема загинула саме в результаті зіткнення Землі з астероїдом.

Вчені з Атлантичного Університету Флориди проаналізували добре збережені кістки древніх лососевих риб.

Такі риби, як відомо, протягом року живуть в солоній воді, а нереститися відправляються в прісну.

Цей сезонний цикл залишає сліди в хімічному складі кісток – відбуваються нашарування на зразок річних кілець у дерев.

Аналіз викопної риби показав, що вона померла в період переходу від весни до літа — у Північній півкулі це травень або червень.

Отже, що саме в цей час на Землю й упав астероїд, який погубив динозаврів.

Наукова стаття вже опублікована в журналі Nature. Її висновки узгоджуються з попередніми дослідженнями палеоботаніків: вивчення залишків стародавнього латаття також вказало на червень.

Що відомо про цей астероїд: