Зіткнення, як уже давно відомо вченим, сталося в районі сучасного острова Юкатан. Заглянути в минуле допомогли кістки викопних риб.
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Місяць, коли упав астероїд
В рамках дослідження вивчали викопні рештки тварин у формації Хелл-Крік в Північній Дакоті. Це місце відоме насамперед величезною кількістю скам'янілостей пізнього крейдяного періоду. Вважається, що ця екосистема загинула саме в результаті зіткнення Землі з астероїдом.
- Вчені з Атлантичного Університету Флориди проаналізували добре збережені кістки древніх лососевих риб.
- Такі риби, як відомо, протягом року живуть в солоній воді, а нереститися відправляються в прісну.
- Цей сезонний цикл залишає сліди в хімічному складі кісток – відбуваються нашарування на зразок річних кілець у дерев.
- Аналіз викопної риби показав, що вона померла в період переходу від весни до літа — у Північній півкулі це травень або червень.
- Отже, що саме в цей час на Землю й упав астероїд, який погубив динозаврів.
Наукова стаття вже опублікована в журналі Nature. Її висновки узгоджуються з попередніми дослідженнями палеоботаніків: вивчення залишків стародавнього латаття також вказало на червень.
Що відомо про цей астероїд:
- Як уже зазначалося, упав він у кінці крейдяного періоду, приблизно 65,5-66 мільйонів років тому.
- Його розміри були близько 10-15 кілометрів.
- Він залишив гігантський кратер Чиксулуб на півдні Мексики.
- Вчені не сумніваються, що космічний об'єкт таких масштабів дійсно падав на Землю, однак про те, яку роль він зіграв у вимиранні динозаврів і морських рептилій, залишається предметом дискусій.
- Одне з останніх досліджень показує, що астероїд впав під дуже крутим кутом, близько 60 градусів до горизонту, рухаючись до Землі з північного сходу. Це, за словами вчених, найнебезпечніший сценарій падіння. У результаті в атмосферу потрапила максимальна кількість пилу. Вона розлетілася по всій планеті, що й призвело до настання повноцінної "ядерної зими".
- За розрахунками вчених, якби падіння відбулось під кутом 15 градусів, кількість викинутого пилу, вуглекислого газу і сполук сірки була б приблизно в три рази меншою, а якби вертикально – на порядок менше.