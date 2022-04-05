Наукове видавництво Microbiology Society призупинило публікацію статей із Росії
Джерело:Microbiology Society
Британське Мікробіологічне товариство (Microbiology Society), яке випускає п'ять наукових журналів, оголосило, що зупиняє роботу зі статтями, під час підготовки яких використовувалося російське бюджетне фінансування або за участю авторів, афілійованих з організаціями, які публічно підтримали бойові дії на території України.
Ця пауза триватиме до того моменту, коли українські мікробіологи зможуть безпечно продовжити роботу, йдеться у заяві ради товариства.
Не пропустіть Російські вчені залишилися без наукових матеріалів: Scopus і Web of Science обмежують співпрацю
Реакція наукової спільноти на війну в Україні
Після того, як російські війська увірвалися на територію України, багато світових наукових організацій випустили заяви, в яких засудили дії російської держави і вимагали припинення війни. Частина з них заявила, що не запускатиме нових проєктів з російськими науковими організаціями і заморожує існуючі.Цікаво! Разом з тим більшість наукових видавництв заявили, що не збираються обмежувати публікацію наукових статей, що надходять від російських учених.
Мікробіологічна спільнота, створена в Британії в 1945 році, – одна з найстаріших у світі. Її першим президентом був винахідник пеніциліну Олександр Флемінг. Вона видає п'ять журналів, що рецензуються:
- Journal of General Virology,
- Microbial genomics,
- Journal of Medical Microbiology,
- Journal of Medical Microbiology,
- Microbiology.
Після початку війни в Україні спільнота 9 березня заявила, що жаліє про те, що відбувається, і прагне надати підтримку українським колегам. Водночас у заяві йшлося, що спільнота продовжить публікувати статті вчених і з Росії, і з України та запрошуватиме дослідників з обох країн на конференції.
Наприкінці березня організація переглянула свою позицію. У новій заяві спільнота підтримала тих російських колег, які виступили із засудженням дій влади Росії, і розкритикували керівників вузів. Крім того, було вирішено, що спільнота зупиняє роботу з рукописами статей, чиї автори отримували фінансування з російського бюджету або мають афіліації з російськими організаціями, які публічно підтримали бойові дії на території України.