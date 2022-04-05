Ця пауза триватиме до того моменту, коли українські мікробіологи зможуть безпечно продовжити роботу, йдеться у заяві ради товариства.

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Реакція наукової спільноти на війну в Україні

Після того, як російські війська увірвалися на територію України, багато світових наукових організацій випустили заяви, в яких засудили дії російської держави і вимагали припинення війни. Частина з них заявила, що не запускатиме нових проєктів з російськими науковими організаціями і заморожує існуючі.

Цікаво! Разом з тим більшість наукових видавництв заявили, що не збираються обмежувати публікацію наукових статей, що надходять від російських учених.

Мікробіологічна спільнота, створена в Британії в 1945 році, – одна з найстаріших у світі. Її першим президентом був винахідник пеніциліну Олександр Флемінг. Вона видає п'ять журналів, що рецензуються:

Journal of General Virology,

Microbial genomics,

Journal of Medical Microbiology,

Journal of Medical Microbiology,

Microbiology.

Після початку війни в Україні спільнота 9 березня заявила, що жаліє про те, що відбувається, і прагне надати підтримку українським колегам. Водночас у заяві йшлося, що спільнота продовжить публікувати статті вчених і з Росії, і з України та запрошуватиме дослідників з обох країн на конференції.

Наприкінці березня організація переглянула свою позицію. У новій заяві спільнота підтримала тих російських колег, які виступили із засудженням дій влади Росії, і розкритикували керівників вузів. Крім того, було вирішено, що спільнота зупиняє роботу з рукописами статей, чиї автори отримували фінансування з російського бюджету або мають афіліації з російськими організаціями, які публічно підтримали бойові дії на території України.