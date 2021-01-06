Найвищі органи нацбезпеки Сполучених Штатів припустили, що саме Росія причетна до масштабної кібератаки на низку урядових установ США. На їхню думку, хакери, які здійснювали кібератаки на урядові та приватні установи, є росіянами за походженням.

За попередніми оцінками, від хакерських атак постраждали 18 тисяч державних і приватних організацій США. Про це мовиться у спільній заяві ФБР, Агентства національної безпеки та Агентства з кібербезпеки та безпеки інфраструктури.

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В органах нацбезпеки вважають, що хакери "збирали цінні розвіддані". Саме з цією метою вони нападали на тисячі державних і приватних організацій, які працювали з програмним забезпеченням компанії SolarWinds.

Розслідування наразі триває, експерти працюють над виявленням та інформуванням інших серйозно постраждалих.

Про яку хакерську атаку мовиться

13 грудня стало відомо про злам системи комунікацій Міністерства фінансів і торгівлі США та інших урядових установ країни в межах глобальної шпигунської кампанії, що тривала декілька місяців.

Міністерства фінансів і торгівлі США та інших урядових установ країни в межах глобальної шпигунської кампанії, що тривала декілька місяців. Злам, імовірно, відбувся ще навесні 2020 року, відтоді група хакерів мала доступ до електронної пошти відомств.

Також повідомлялося про атаку на Міністерство національної безпеки. Зараз фахівці намагаються з'ясувати, яку саме інформацію могли викрасти та як її потенційно зможуть використати.

Зараз фахівці намагаються з'ясувати, яку саме інформацію могли викрасти та як її потенційно зможуть використати. Пізніше стало відомо, що об'єктом атаки стало й управління ядерною зброєю США, хоча не мовиться про критичні системи, відповідальні за саме озброєння.

Джерела американських ЗМІ, знайомі зі слідством, заявили, що відповідальним за напад вважається угруповання Cozy Bear (або APT29), яке пов'язують із російськими спецслужбами. Відповідальність за кібератаку на Росію покладав і державний секретар США Майк Помпео. Росія ж усі звинувачення заперечує.