Що може означати префікс Plus поряд з iPhone SE

Ймовірно, Plus у назві означає покращені можливості підключення – наступний "бюджетний" iPhone отримає модем із підтримкою мереж п'ятого покоління, стверджує Янг. Раніше Apple використовувала слово Plus для позначення пристроїв зі збільшеним дисплеєм, але тепер подібні iPhone мають позначку Max.

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Янг вважає, що Apple працює і над збільшеною версією iPhone SE. Модель із LCD-дисплеєм на 5,7-6,1 дюйма очікується до 2024 року, хоча спочатку її планувалося випустити на рік раніше. Замість вирізу для передньої камери екран пристрою нібито забезпечать отвором.

Наступний iPhone SE отримає оновлений дизайн

За інформацією Gizmochina інше джерело з Китаю повідомило, що iPhone SE 3 стане останнім смартфоном Apple з РК-дисплеєм. Це дасть змогу зробити пристрій доступнішим з точки зору ціни. Окрім цього смартфон отримає дизайн у стилі iPhone XR.

За даними інформатора, iPhone SE 3 успадкує риси iPhone XR, але всередині стоятиме залізо від iPhone 13, включаючи новий чипсет Apple A15 Віоnіс. Інформатор також зазначив, що новий телефон буде доступний у варіантах з 64 ГБ, 128 ГБ та 256 ГБ вбудованої пам'яті.

Зважаючи на все, iPhone SE 3 стане останнім iPhone з таким типом матриці. Нагадаємо, вся лінійка iPhone 13 оснащена OLED-панелями.

До речі, нещодавно легендарному Apple iPod виповнилося 20 років. З цього приводу видання Panic показало ексклюзивні зображення першого прототипа плеєра.