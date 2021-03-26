Наступні Apple Watch можуть отримати дисплей на всій площі ремінця: новий патент

Компанія Apple запатентувала унікальний дизайн Apple Watch з ремінцем у вигляді гнучкого дисплея. Відповідний патент виявили в базі Управління з патентів і товарних знаків США.

Патент отримав назву "Дисплейні модулі та системні додатки". У документі описується пристрій з дисплеєм, який охоплює не лише всю площу циферблата, а й ремінця.

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Як це працюватиме

Патент передбачає застосування гнучкого дисплею. Він досить м'який, щоб замінити звичайний ремінець і залишатися досить комфортним для руки користувача.

При цьому область відображення інформації вже не буде обмежена лише центральною частиною годинника – циферблатом. Один з варіантів виконання передбачає виведення додаткової інформації на ремінець.

Компанія зазначає, що OLED-дисплеї можуть залишатися вразливими до впливу вологи та повітря без скляної кришки, але, на їхню думку, деякі технології можуть зробити дисплеї придатними для нового дизайну.

У Apple поки немає досвіду з випуску та обслуговування пристроїв з гнучкими дисплеями, але, за чутками, компанія працює над смартфоном з гнучким дисплеєм. Аналітик Мін-Чі Куо стверджує, що компанія випустить перший подібний пристрій у 2023 році. Імовірно, в розгорнутому вигляді смартфон буде подібний за розміром до iPad Mini.