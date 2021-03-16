Ілон Маск проти використання лідарів в системах автопілотів. Він впевнений у потенціалі систем машинного зору, які дозволяють автоматиці орієнтуватися у навколишньому середовищі. Надалі буде слабшати роль і радара, і ультразвукових датчиків.

Зараз автомобілі Tesla розпізнають перешкоди, використовуючи як зображення з бортових камер, так і інформацію ультразвукових датчиків різного радіусу дії та фронтального радара. При цьому камери здатні бачити на 50-250 метрів, тоді як радар охоплює простір перед машиною на 160 метрів, впевнено працюючи навіть у складних погодних умовах. Ультразвукові датчики працюють на дистанції не більше 8 метрів, вони потрібні для управління маневруванням на низьких швидкостях.

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Оновлення автопілота привнесе зміни

Ілон Маск пояснив у Twitter, що чергова бета-версія програми FSD для електромобілів Tesla вийде у квітні. Вона дозволить автоматизувати багато функцій управління електромобілем виключно за рахунок використання камер і системи машинного зору. Радар при цьому не буде задіяний.

FSD Beta has now been expanded to ~2000 owners & we’ve also revoked beta where drivers did not pay sufficient attention to the road. No accidents to date.



Next significant release will be in April. Going with pure vision — not even using radar. This is the way to real-world AI. — Elon Musk (@elonmusk) March 12, 2021

За його словами, даний крок є важливим етапом на шляху впровадження системи штучного інтелекту, здатного працювати в реальному світі.

Одночасно Ілон Маск нагадав, що в програмі бета-тестування FSD тепер беруть участь не менше двох тисяч автовласників, але компанія відкинула безвідповідальних, які не стежили за дорогою належним чином, перебуваючи за кермом.

Стежити за поведінкою водія компанії Tesla дозволяє відеокамера в салоні. На щастя, як додав глава Tesla, подібна недбалість випробувачів не привела до будь-яких дорожніх пригод.