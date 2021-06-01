Світ музики оточує нас

Щоб у цьому переконатися, варто лише подивитися на статистику зростання платформ потокової передачі музики та постійне збільшення кількості бездротових навушників. Проте головна проблема сучасного бездротового обладнання – це час автономної роботи.

До теми Безпровідні навушники FreeBuds 4i: комфорт і якісний звук на щодень

Нерідко трапляється так, що ви одягаєте навушники, аби послухати музику чи свіжий випуск улюбленого подкасту, і з прикрістю виявляєте, що заряд пристрою занадто низький. Компанія Huawei усунула цю проблему: навушники Huawei FreeBuds 4i мають 10-годинний час автономної роботи, який гарантовано забезпечить вам доступ до якісної музики упродовж усього дня.

Зарядіть навушники та себе

Як музика впливає на наш настрій? Науково доведено, що музика безперечно впливає на те, як ми себе почуваємо принаймні у момент прослуховування. Слухачі інтуїтивно вибирають музику, яка їм підходить за настроєм. Люди воліють слухати конкретну музику, яка відповідає їхньому емоційному стану в цей момент.

Музика викликає спогади і певні думки, але також впливає на серцево-судинну і дихальну системи. Вплив музики на те, як ми почуваємось, використовується, зокрема, у кіновиробництві, для створення бажаного настрою у глядача.

Якщо у вас поганий настрій, ви слухаєте що-небудь, щоб підбадьорити себе. Подібний метод використовується під час сеансів психотерапії і допомагає лікувати тривожні розлади. Музика навіть використовується для вирощування деяких тепличних рослин.

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З огляду на те, що сьогодні музика є невід'ємною частиною повсякденного життя, ви повинні мати можливість слухати свої улюблені біти, коли захочете. Скільки разів ви розчаровувалися через невчасно розряджений акумулятор навушників? Процес зарядки зазвичай дуже довгий, а буває, що часу ну зовсім немає. А що, якби існувало просте вирішення цієї проблеми?

Відкрийте для себе Huawei FreeBuds 4i, навушники, які використовують швидку зарядку. Всього 10 хвилин на зарядці забезпечать вам 4 години прослуховуваня музики.

При повній зарядці чохла та навушників ви отримуєте до 22 годин відтворення музики або 14 годин голосових викликів.

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Не пропустіть ні кроку без музики

Навушники Huawei FreeBuds 4i створені для того, щоб супроводжувати вас протягом дня: від дороги на роботу до походів у магазин, пробіжки чи занять улюбленими хобі. Ваше дозвілля пройде ще приємніше під звуки улюбленої музики.

А щоб зосередитися на повсякденних завданнях, скористайтеся FreeBuds 4i та їх системою об'ємного звучання. З новими мікрофонами і датчиками ви будете у центрі подій щораз, коли вставляєте їх у вуха. Крім того, нові FreeBuds 4i оснащені спеціальною системою шумозаглушення. Одним дотиком ви можете усунути нескінченний безлад і відфільтрувати все зайве, крім музики, звичайно.

Щоб домогтися якісного активного шумозаглушення, нові FreeBuds використовують мікрофони для виявлення навколишнього шуму та застосовують алгоритми активного шумозаглушення для створення інвертованих акустичних хвиль для його придушення.

Керуйте своїми навушниками

Прослуховування музики – відмінний спосіб не лише добре провести час або поліпшити настрій. Це також допомагає краще сконцентруватися на роботі або розслабитися після напруженого дня. Щоб повноцінно насолодитися музикою, варто пам'ятати, що добре підібрані пісні можуть мати розслабляючий ефект, заспокоювати розум і навіть прискорювати процес навчання.

Як це працює? Коли ми слухаємо музику, наш пульс "підлаштовується" під ритм пісні. Спокійна музика уповільнює дихання, знижує частоту серцевих скорочень, артеріальний тиск і навіть рівень кортизолу, гормону стресу.

Обидва навушника FreeBuds 4i мають вбудовані датчики для інтуїтивно зрозумілого сенсорного керування, а вдосконалений алгоритм забезпечує хорошу чутливість та кращий відгук. Слухайте музику, телефонуйте і зменшуйте шум – і все це за допомогою декількох простих жестів:

двічі натисніть для відтворення музики (відтворення / пауза);

під час голосового виклику натисніть для того, щоб підняти чи покласти слухавку;

використовуйте довге натискання, щоб ввімкнути або вимкнути систему ANC і запустити режим зосередження.

До речі, поверхня навушників має глянцеве покриття, яке відштовхує бруд та стійке до подряпин, а алгоритм захисту від запотівання допомагає уникнути помилкових натискань.

Навушники Huawei FreeBuds 4i можна використовувати з будь-яким обладнанням, яке вам потрібно, незалежно від операційної системи вашого смартфона. Їх легко підключити до всіх смартфонів на базі iOS і Android.

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Ціна та акція

FreeBuds 4i – чудовий вибір для меломанів. Ці навушники зможуть потішити користувачів не лише якісним звуком, але й ціною. Звичайна вартість FreeBuds 4i становить 2 399 гривень, але у червні навушники можна придбати з приємною знижкою, всього за 1999 гривень.