Як повідомляє 24 канал з посиланням на дані "Автостату", вже у перший місяця весни росіяни придбали 78,9 тисячі нових легкових машин, що виявилося на 43% менше, ніж у березні 2021 року. З березня 2007 року, тобто протягом останніх 15 років, у першому місяці весни ніколи не було таких низьких значень.

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Такий низький показник пояснюють наслідками війни в Україні, що викликала санкції, призупинення постачання автомобілів та запчастин, різке зростання цін та інші неприємні наслідки.

Росія без дорогих Японських автомобілів

Нещодавно у Японії набрали чинності санкції на експорт до Росії предметів розкоші. Зокрема, зупиняться поставки деяких автомобілів, мотоциклів, спорядження для заняття дайвінгом і лижним спортом.

Це чималий удар для російського ринку, адже обсяг японських товарів, імпортованих до країни-окупанта у 2021 році, склав майже 7 мільярдів доларів. Більше, як половина цієї суми припадала на автомобілі та запчастини.