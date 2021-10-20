Наслідки червоної зони: у Дії пояснили причину збою
Джерело:"РБК-Україна"
Причиною збою у додатку Дія стало посилення карантину в Україні. Деякі області перейшли у червону зону, і кількість навантаження на реєстри збільшилася.
Наразі команда Мінцифри робить усе можливе, аби якнайшвидше розширити потужності сервісів. Водночас точних дат наразі не озвучують.
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У зв'язку з погіршенням ситуації та переходом 5 областей у червону зону збільшилось навантаження на реєстри, як наслідок – сервіси у застосунку можуть працювати повільно,
– мовиться у повідомленні.
Зокрема, мовиться й про ковідні сертифікати.
Наразі працівники Мінцифри працюють у всіх аеропортах України. Фахівці допомагають людям розв'язувати питання, які стосуються COVID-сертифікатів.
Збій у Дії: головне
- Вранці у середу, 20 жовтня, користувачі повідомили про збій у роботі додатку Дія.
- Зокрема, недоступним був розділ "Послуги". Користувачі додатку отримували повідомлення, що "на жаль, сталася помилка".
- Люди не могли скористатися функціями, які стосуються: COVID-сертифікатів, заміни посвідчення водія, податкових послуг, штрафів за порушення ПДР.
- У Мінцифри порадили користувачам видрукувати COVID-сертифікат.