Наслідки червоної зони: у Дії пояснили причину збою

Причиною збою у додатку Дія стало посилення карантину в Україні. Деякі області перейшли у червону зону, і кількість навантаження на реєстри збільшилася.

Наразі команда Мінцифри робить усе можливе, аби якнайшвидше розширити потужності сервісів. Водночас точних дат наразі не озвучують.

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У зв'язку з погіршенням ситуації та переходом 5 областей у червону зону збільшилось навантаження на реєстри, як наслідок – сервіси у застосунку можуть працювати повільно,

– мовиться у повідомленні.

Зокрема, мовиться й про ковідні сертифікати.

Наразі працівники Мінцифри працюють у всіх аеропортах України. Фахівці допомагають людям розв'язувати питання, які стосуються COVID-сертифікатів.

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