Ганімед – це один із чотирьох Галілеєвих супутників Юпітера. Також він найбільший супутник Сонячної системи. Він наскільки великий, що розмірами переважає навіть планету Меркурій. А наш Місяць у два рази менший від Ганімеда.

Читайте на сайті Зонд NASA пролетів біля найбільшого супутника Сонячної системи: фото

Апарат NASA Juno пролітає повз Ганімед та Юпітер: дивитись відео онлайн

Детальніше про найбільший супутник Сонячної системи

Щоб зрозуміти, наскільки великий Ганімед, потрібно його порівняти з іншими об'єктами. Екваторіальний діаметр супутника складає близько 5 634 кілометри. Наприклад, діаметр Місяця значно менший – близько 3 476 кілометра. А діаметр Меркурія – 4 878 кілометрів, що теж менше, ніж у Ганімеда.

Слід зазначити, що хоч Ганімед має більші розміри, ніж у Меркурія, але поступається йому масою.

Науковці вважають, що Ганімед сформувався зі спільної з Юпітером газопилової хмари, а не був, наприклад, захоплений потужною гравітацією планети-гіганта. Поверхня супутника значною мірою складається з водяного льоду. Також водяну пару було виявлено у розрідженій атмосфері Ганімеда.

На фотографіях можна помітити численні кратери, тріщини та складки поверхні. Одним з найцікавіших об'єктів поверхні є Ланцюжок Енкі. Ймовірно, ця геологічна структура утворилася після того, як комета чи інше космічне тіло розкололося на численні уламки, які й врізалися у Ганімед.



Ланцюжок Енкі на поверхні Ганімеда / Фото Wikipedia

Тріщини та складки на поверхні утворені, ймовірно, гравітаційним впливом Юпітера. Газовий гігант немов зминає гравітацією супутник, що призводить до утворення тріщин. Але також можливий сценарій, за якого такі структури на поверхні стали наслідком кріовулканізму.

Під поверхнею Ганімеда, як припускають вчені, розташовуються океани із солоною водою. Теоретично, океани розділені прошарками льоду. Але у деяких місця вода може примикати до кам'янистої мантії. Це означає, що в таких місцях можуть розташовуватися підводні вулкани, які викидають у навколишній простір різноманітні хімічні речовини та забезпечують комфортний температурний діапазон навколо себе. Це дає надію на можливість існування життя біля таких об'єктів.

До речі, нещодавно автоматична міжпланетна станція NASA Juno здійснила близький проліт біля Ганімеда. Завдяки цьому були отримані численні фотографії поверхні супутника.