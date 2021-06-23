Ні, сипучі піски не такі небезпечні, як може здатися. Оскільки щільність піску більша за щільність людського тіла, то ми можемо в ньому застрягти, та утонути в ньому буде складніше. Але це не означає, що сипучими пісками можна безпечно ходити, адже вибратися з пастки самостійно буде дуже важко.

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Сипучі піски: дивитись відео онлайн

Чи важко вибратися з сипучих пісків, якщо застрягнути в них

Сипучі піски – це пісок, який насичений водою з підземних джерел. Через це частинки піску втрачають контакт одна з одною, а увесь пісок втрачає щільність.

Через високу щільність втонути в ньому не вийде. Але ноги все одно затягне до низу. Щоб вибратися з пастки потрібно лягти на пісок, щоб розподілити масу тіла.

Через високу в'язкість швидко звільнитися не вийде. Потрібно повільно рухатися, щоб дозволити воді заповнити порожнини довкола ніг. Це дозволить вивільнити ноги.

Швидко рухатися масою з піску та води не вийде, адже різкі рухи ногами малоефективні. Все через високу в'язкість суміші. Якщо різко порухати кінцівкою, то утвориться порожнина, яку густий пісок не встигає швидко заповнити, тому виникає вакуумне розрідження. Порожнина "закривається" завдяки атмосферному тиску – виникає враження, що вас засмоктує глибше.

Окрім того, сипучі піски – це неньютонівська рідина. Така рідина збільшує свою в'язкість при дії на неї сили. Тому, якщо робити різкі рухи, пісок довкола ставатиме твердішим і не дасть звільнитися.

Щоб вивільняти ногу з полону сипучого піску зі швидкістю 1 сантиметр на секунду, потрібно прикласти силу, щоб самотужки підняти легковий автомобіль.

Сипучий пісок не вбиває, але може знерухомити. Не маючи змогу самостійно вибратися з полону піску та води, людина гине від спраги та голоду. Часто підступна пастка чекає на берегах морів й у неї можна потрапити під час відливу. Прилив може втопити того, хто потрапив в полон піску.

Порятунок із сипучих пісків: дивитись відео онлайн