Є дуже багато факторів, які впливають на комфортний температурний режим на нашій Землі. Ці ж фактори не дозволяють нам з високою точністю розрахувати, наскільки близько наша планета може перебувати до Сонця, щоб людство могло на ній існувати. Рівень сонячного випромінювання, склад атмосфери, погодні умови та здатність Землі відбивати сонячне проміння – все це не дає вченим можливості прорахувати все з точністю до міліметра.

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У різних зірок зона, придатна для життя відрізняється / Фото New Atlas

Якою приблизно має бути мінімальна відстань до Сонця

Вчені змогли вирахувати приблизну відстань до Сонця, ближче якої Земля уже не буде для людства така комфортна. Цей показник складає 0,95-0,99 астрономічних одиниць.

Що таке астрономічна одиниця? Це середня відстань відь Землі до Сонця, яка дорівнює 149,6 мільйонам кілометрів.

Тобто якщо Земля наблизиться до Сонця приблизно на 1,5 мільйона кілометрів, то життя на ній може стати неможливим. А це всього чотири відстані від Землі до Місяця.

Зона, придатна для життя: дивіться відео онлайн