Наша планета втрачає зони помірного клімату: як це загрожує людству

Вчені змоделювали зміни, які відбудуться у 45 біомах світу в результаті кліматичних зрушень і дійшли висновку, що вплив клімату на ці території найближчими роками посилиться втричі, якщо емісія вуглекислого газу продовжиться колишніми темпами.

Дослідники з американського Товариства охорони навколишнього середовища виявили, що біоми планети помітно змінилися у порівнянні з їх станом на початок XX століття. Найсильніше зміни торкнулися арктичних лісів, хвойних лісів помірного поясу та тропічних хвойних лісів.

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Площа впливу складає 27 мільйонів квадратних кілометрів або 18,3% поверхні суші. Межі між зонами зрушили у бік полюсів та височин, що веде до розширення зон екваторіального клімату та скорочення зон помірного клімату.

Прогнозовані зміни наростатимуть швидкими темпами, особливо якщо не буде вжито заходів щодо скорочення емісії СО2, вважають автори дослідження. Вони торкнуться ще 62 мільйонів квадратних кілометрів або 42,6% суші,

– мовиться у дослідженні.

Які біоми Землі зменшаться найбільше

Приполярну дощову тундру, мокру тундру та вологу тундру очікує найбільше скорочення, тоді як тропічні мокрі ліси, тропічні дощові ліси та вологі ліси помірного клімату розростуться. В арктичних і полярних широтах відбудеться значне скорочення біома, хоча через їхню велику площу це буде не так помітно.

Як це вплине на людей

Вірогідні зміни в біомах світу вплинуть на добробут людей та біорізноманіття. Великі території світу стануть спекотнішими й сухішими, і це вже відбувається в біомах Землі,

– зазначив провідний автор статті Пол Елсен.

За останні 450 мільйонів років на Землі відбулося п'ять великих вимирань. Зараз у розпалі шосте, яке, на відміну від попередніх, спричинене не природними причинами, а діяльністю людини. Вчені підрахували, що на те, щоб заповнити втрати звичним еволюційним шляхом, знадобляться мільйони років.