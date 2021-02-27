Наша галактика, ймовірно, повна планет з океанами води

Довгі роки астрономи спостерігають за Всесвітом в надії виявити позаземні цивілізації. Але для того, щоб на планеті було життя, на ній повинна бути вода. Розрахувати ймовірність такого сценарію здавалося надто складним, оскільки вчені припускали, що землеподобні світи отримали воду завдяки випадковості, коли з планетою зіткнулася велика брила льоду.

Дослідники з Данії стверджують, що вода на Землі може бути присутньою з самого її народження. За допомогою комп'ютерного моделювання вчені вирахували швидкість формування планет з різних будівельних блоків.

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Особливості формування Землі

Вчені прийшли до висновку, що підтверджує гіпотезу так званої "галькової акреції": що Земля утворилася 4,5 мільярда років тому з частинок льоду та вуглецю міліметрового діаметра, які оберталися навколо всіх молодих зірок Чумацького Шляху. Частинки об'єдналися в об'єкт розміром з гальку, яка росла, поки, через 5 мільяонів років, не стала розміром з нинішню Землю. Одночасно росла температура поверхні, викликаючи випаровування льоду, так що сьогодні планета складається з води тільки на 0,1%, навіть попри те, що 70% поверхні вкрито водою.

Всі наші дані вказують на те, що вода була частиною будівельних блоків Землі з самого початку. І оскільки молекула води зустрічається часто, існує розумна ймовірність, що це може бути застосовано до всіх планет Чумацького Шляху. Вирішальне значення для наявності рідкої води має відстань планети до її зірки,

– заявив професор Андерс Йохансен з Університету Копенгагена.

За словами Йохансена, Н2О можна виявити всюди в галактиці, так що його гіпотеза дозволяє припустити, що безліч інших планет сформувалися таким же чином, як Земля, Марс або Венера. А якщо вони утворилися з тих самих вихідних матеріалів і при тих же температурних умовах, що і Земля, великі шанси того, що на них приблизно стільки ж води і континентів, і такі ж сприятливі умови для життя, як у нас.

Команда вчених чекає появи телескопів нового покоління, які дозволять спостерігати за екзопланетами і визначати обсяги водяної пари. Ці дані дозволять точніше встановити наявність і розміри океанів у цих світах.