Чому перенесли запуск ракети

Як повідомляє 24 канал, стартувати ракета повинна була приблизно о 21:17 за Києвом – саме тоді відкривається вікно, яке дозволяло б запустити ракету. Під час заправки ракети гідрогеном та оксигеном фахівці виявили спершу один витік, потім ще кілька. Команда намагалася вирішити проблему, пов’язану з витоком з апаратного забезпечення, що передає паливо в ракету, але безуспішно.

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Зрештою в NASA повідомили про скасування запуску. Це означає, що інженерам потрібно більше часу на усунення несправностей. Залишається надіятися, що вони встигнуть все полагодити до наступної очікуваної дати старту.

На коли перенесли старт

Початково NASA мало дві резервних дати для старту – 2 та 5 вересня. Друга спроба зрештою була перенесена на 3 число, тож наступного разу стартувати в напрямку Місяця, ймовірно, спробують 5 вересня.

Місія до Місяця

NASA прагне щонайшвидше повернутися до проведення місії Artemis 1, адже терміни і так вже відсунулися далі нікуди.

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Artemis 1 є першою місією програми NASA Artemis, метою якої є встановлення активної присутності людини на Місяці та навколо нього до кінця 2020-х років. Це також перший політ нової величезної ракети NASA Space Launch System (SLS), яка відправить корабель Orion без екіпажа у довгу подорож на місячну орбіту і назад.