NASA зупинило контракт зі SpaceX на створення місячного корабля: відомі причини

Нещодавно, 16 квітня 2021 року, космічна компанія Ілона Маска SpaceX отримала контракт на розробку модуля для посадки на Місяць. Це мало забезпечити чергову висадку людини на поверхню супутника у 2024 році. Проте сьогодні дію контракту було призупинено.

Таке рішення NASA означає, що SpaceX повинна припинити будь-яку діяльність, пов’язану з контрактом в рамках місячної програми. Рішення про продовження або скасування контракту з’явиться не пізніше як 4 серпня 2021 року. Саме до цього терміну з ситуацією обіцяє розібратися Рахункова палата США.

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До Місяця полетить місячна версія Starship / Фото SpaceX

Позиція Джеффа Безоса

Майже відразу після того, як NASA обрала SpaceX для розробки місячного модуля, Blue Origin Джеффа Безоса подала скаргу у Рахункову палату США проти рішення NASA.

Юристи глави Amazon стверджували, що NASA змінило умови конкурсу, скоротивши бюджет та вчасно не попередило учасників про ці зміни. Через це компанії-учасниці не отримали можливість внести корективи у свої пропозиції. Також, юристи Джеффа Безоса вважають, що своїм вибором NASA надала "необґрунтовану перевагу" Starship.

Слідом за Blue Origin протест подав і третій учасник конкурсу – компанія Dynetics.

КомпаніяBlue Origin розробляла свій місячний посадковий модуль разом з компаніями Draper, Lockheed Martin і Northrop Grumman.

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Макет місячного модуля National Team / Фото Spectrum



Місячний модуль National Team з 10-метровою драбиною / Ілюстрація Spectrum

Програма з повернення людини на місяць

Першочергово, у 2019 році, NASA планувало повернення на Місяць у три етапи.

Artemis 1 – безпілотний обліт Місяця. Цей етап має відбутися уже восени 2021 року.

– безпілотний обліт Місяця. Цей етап має відбутися уже восени 2021 року. Artemis 2 – пілотований обліт Місяця.

– пілотований обліт Місяця. Artemis 3 – висадка на Місяці у 2024 році.

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Також за планом мав відбутися конкурс між трьома командами:

SpaceX ;

; National Team у складі Blue Origin, Draper, Lockheed Martin і Northrop Grumman;

у складі Blue Origin, Draper, Lockheed Martin і Northrop Grumman; та Dynetics.



Місячний спусковий модуль Dynetics / Ілюстрація Dynetics

Деталі конкурсу на розробку місячного лендера для NASA

З трьох команд NASA мала присудити перемогу двом, щоб спонукати конкуренцію між ними.

Цінові пропозиції учасників:

SpaceX – 2,89 мільярда доларів.

National Team – 5,99 мільярда доларів.

Dynetics – за не перевіреною інформацією близько 10 мільярдів доларів.

Проте цього року Конгрес США виділив на програму лише 850 мільйонів доларів, хоча NASA давало запит на 3,3 мільярда на 2021 рік, щоб опинитися на Місяці у 2024 році. Потрапивши в умови недофінансування космічне агентство США вирішило змінити концепцію: буде лише один переможець, а не два.

Як відомо, обрали SpaceX, як більш привабливий варіант в ціновому плані. Проте цілком можливо, що такий вибір був зроблений ще й тому, що компанія постійно демонструє свої успіхи у розробці космічного корабля нового покоління Starship.

Крім цього SpaceX мають інші успішні проєкти, які їх зарекомендували перед агентством:

ракети-носії Falcon 9 та Falcon Heavy;

та космічні кораблі Dragon та Crew Dragon.

Ми в онлайн-режимі спостерігаємо за намаганням посадити Starship на землю. Але місячний Starship не буде мати аеродинамічних плавників чи теплозахисту, що унеможливлює його посадку на Землю чи інше космічне тіло з щільною атмосферою. Тому можна вважати, що процес посадки на Місяць ми спостерігали під час випробувань Starhopper SN5 чи SN6



Starship SN5 / Фото SpaceX