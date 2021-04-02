Спільно з Maxar Technologies і Busek NASA успішно завершили випробування підсистеми сонячного електричного ракетного двигуна потужністю 6 кВт, призначеного для PPE. "Вогневі" випробування фінансувалися Управлінням космічних технологій NASA, яке сприяє розвитку комерційних космічних можливостей, і включали в себе кілька запусків і зупинок, а також інші сценарії польоту, щоб продемонструвати готовність системи для доставки на місячну орбіту і тривалої експлуатації там.

Цікаво ESA розпочало перший за десять років набір астронавтів та перший в історії набір парастронавтів

Це захоплюючий перший крок до того, щоб довести, що руховий модуль PPE буде відповідати вимогам Gatewa. Ці двигуни будуть мати вирішальне значення для доставки перших елементів Gateway на місячну орбіту і допоможуть нам створити динамічну дослідницьку платформу протягом 15-річного терміну служби майбутньої станції,

– зазначив менеджер з силових і руховим елементам Дослідницького центру Гленна в NASA Майк Барретт

Особливість сонячного електричного ракетного двигуна

Цей двигун приблизно на 30% потужніший, ніж все, що раніше створювали Maxar або Busek. Кілька таких 6-кіловатних двигунів пізніше будуть об'єднані з іншими, ще більш потужними, щоб сформувати електричну рухову установку PPE сукупною потужністю 50 кВт. В цілому PPE стане найпотужнішою з будь-коли запущених у космос систем на базі електричних ракетних двигунів – вона дозволить маневрувати навколо Місяця і активно досліджувати місячну поверхню.

Про сонячний електричний ракетний двигун: дивіться відео

Що за станція Gateway

Gateway – важлива частина нової американської місячної програми "Артеміда". Це орбітальний місячний аванпост, покликаний забезпечити життєво важливу підтримку для стійкого і довгострокового дослідження природного супутника Землі людьми й роботами. Основоположні компоненти Gateway – PPE і блок для житла і логістики (Habitation and Logistics Outpost) – будуть пов'язані один з одним на Землі перед запуском за допомогою ракети-носія SpaceX Falcon Heavy.