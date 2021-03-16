Коли мовиться про шумове забруднення літаками, на думку спадає ревіння реактивних двигунів, але фюзеляж і крила теж створюють багато шуму. Це відбувається через складний рух потоку повітря уздовж поверхонь. Найголоснішим є звук, коли судно повільно летить через щільне повітря на низькій висоті. У рамках проєкту Передових авіаційних технологій (AATT) NASA шукає вирішення цієї проблеми.

Шум пролітаючого низько літака створює відразу кілька проблем. Він не тільки заважає людям, а й витрачає енергію, яка могла б піти на рух літака. Крім того, він дорого обходиться аеропортам, які сплачують збори в залежності від рівня шумового забруднення.

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Розробка безшумного крила для авіації

Для того щоб краще зрозуміти цей феномен, інженери NASA провели на початку року експерименти в дозвуковій аеродинамічній трубі, випробувавши версію Quiet-High-Lift нової моделі крила у масштабі 1:10.

Дослідний зразок складався зі спрощеного фюзеляжу, розрізаного на дві частини і покладеного плоскою поверхнею на підлогу аеродинамічної труби. До нього кріпилася детальна копія літакового крила разом з працюючими предкрилками і закрилками, а також моделлю двигуна і шасі.



Випробування крилла для збирання даних / Фото NASA

Все це дозволило вченим зібрати емпіричні дані, які потім були завантажені в комп'ютерні моделі, які розраховують шумове забруднення.

Чого хочуть добитися у NASA

Ідея полягає у тому, щоб модифікувати компоненти літакового крила таким чином, щоб вони були більш ефективними з точки зору аеродинаміки, структурної та акустичної продуктивності. Для цього інженери NASA планують використовувати сплави з пам'яттю форми.

Після завершення випробувань дослідники планують перейти до експериментів з моделями у натуральну величину.