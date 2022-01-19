У NASA заявили, що можуть назавжди ізолювати від МКС російський модуль "Зоря": у чому справа

Російський модуль "Зірка" у випадку крайньої потреби чекає на перманентну ізоляцію. NASA піде на такий крок, якщо екіпажу не вдасться усунути витік повітря.

Про це розповів директор NASA за програмою Міжнародної космічної станції Робін Гейтенс. Він наголосив, що витік настільки маленький, що його складно виявити детекторами та ультразвуковими засобами діагностики.

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Команда станції шукає витік

Роботи американських та російських фахівців із пошуку джерела витоку продовжуються. У "Роскосмосі" заявляють, що останнє джерело витоку виявлено ще наприкінці грудня у проміжній камері "Зірки" російськими космонавтами, а засіб для герметизації доставлять на МКС найближчим кораблем "Прогрес".

Цікаво, що у "Роскосмосі" дуже дивно відреагували на заяву NASA. Представник російського відомства Дмитрій Струговець назвав занепокоєння партнерів "необґрунтованим і таким, що викликає подив",

Варто наголосити, що така заява "Роскосмосу" виглядає вкрай безвідповідальною, на тлі того, що витоки у модулі "Зоря" реєструються вже не перший рік. Перші були зафіксовані ще у 2019 році і відтоді їх з'являється все більше.

Зокрема витік повітря з МКС посилився у серпні 2020 року. Послідовна герметизація сегментів станції дозволила встановити, що проблеми пов'язані саме із "Зорею".

Коротко про модуль "Зоря"

Модуль є найважливішим елементом російського сегменту МКС. Він містить системи управління польотом, життєзабезпечення, каюти космонавтів, енергетичний та інформаційний центри. Усього Зоря" прослужила понад 21 рік – модуль створювався ще для станції "Мир-2", проєкт якої так і не було реалізовано. Корпус модуля зварений ще за часів СРСР, у 1985 році, після чого проєкт доопрацювали та ввели в експлуатацію у складі МКС влітку 2000 року.