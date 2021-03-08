Фізики з Лабораторії фізики руху NASA нещодавно опублікували першу загальну модель космічного корабля, здатного переміщатися швидше за швидкість світла, не порушуючи законів фізики.

Суть цієї гіпотетичної технології полягала не в тому, щоб рухатися швидше за світло, а в тому, щоб згортати простір-час таким чином, щоб "зрізати шлях".

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Модель реального варп-двигуна

Олексій Бобрик та Джанні Мартіре з Лабораторії фізики передового руху NASA описали у статті для журналу Classical and Quantum Gravity модель варп-двигуна, який, на їхню думку, реально можна буде побудувати в майбутньому.

Дослідники відштовхувалися від ідеї фізика-теоретика Мігеля Алькубьерре, заснованої на рівняннях Ейншетейна. У кінці ХХ століття він запропонував розглянути можливість космічного апарату, який стискає простір-час перед собою і знову розширює його позаду. Таким чином, корабель може покривати величезні відстані за мізерно малий час.

Однак такий двигун поглинав би величезну кількість негативної енергії, що робить створення варп-двигуна неможливою або, принаймні, вкрай важкодосяжною справою. Бобрик та Мартіре пропонують використовувати для стиснення простору-часу замість негативної енергії потужну гравітаційну силу.

Хитрість полягає у тому, щоб знайти спосіб стиснути масу розміром з планету у більш керований розмір модуля космічного корабля, щоб потім скористатися її силою тяжіння. Побудувати такий апарат сьогодні все ще неможливо, але одного разу, сподіваються вчені, це станеться.