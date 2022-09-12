На щастя, перший повноцінний запуск після паузи пройшов успішно. Перед цим 30 серпня він здійснив "стрибок" на 2 метри, щоб струсити з лопатей пил.

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Ingenuity не літав з 11 червня.

У рамках нового етапу своєї марсіанської місії гелікоптер за 56 секунд пролетів близько 97 метрів .

. Політ доставив його до залишків давно висохлої дельти річки, яку марсохід NASA Perseverance, досліджував протягом останніх п’яти місяців або близько того.

Жодних збоїв у роботі не було помічено, тому Ingenuity може продовжити виконувати завдання на Марсі.

Цікаво, що цей апарат не є повноцінним дослідником, адже був створений виключно для тестування самої можливості польоту на Червоній планеті, де атмосфера біля поверхні за щільністю становить лише близько 1 відсотка від земної. Вчені розраховували лише на п'ять запусків, але в результаті апарат без проблем багаторазово перевищив цей план.

Нагадаємо, у лютому 2021 року Ingenuity і Perseverance разом приземлилися всередині кратера Єзеро шириною 45 кілометрів, у якому мільярди років тому була дельта річки та велике озеро. Perseverance шукає ознаки стародавнього життя на Марсі та збирає зразки гірських порід для майбутнього повернення на Землю. Ingenuity тепер виконує роль розвідника, допомагаючи команді Perseverance вибирати найкращі маршрути руху та визначати перспективні з наукової точки зору місця.