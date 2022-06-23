NASA залучило одразу три компанії до будівництва атомних електростанцій на Місяці
Джерело:TechCrunch
NASA сподівається отримати фінансування для свого проєкту будівництва ядерного реактора на Місяці. Агентство вже підписало контракти з трьома постачальниками на розробку концепції.
Переможні заявки на цю унікальну можливість надійшли від Lockheed Martin, Westinghouse та IX (спільне підприємство Intuitive Machines і X-Energy). Кожна з компаній працюватиме з кількома власними партнерами для розробки своїх систем. Це будуть "початкові концепції" лише в рамках виконання цього конкретного контракту без гарантування, що саме їх проєкт потрапить на Місяць.
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Деталі проєкту
- Очікується, що розробка концепцій займе близько року. На це кожен з учасників отримає від NASA по 5 мільйонів доларів.
- У підсумку компактний реактор на супутнику Землі буде виробляти електроенергію для підтримки майбутньої місячної бази в рамках програми Artemis, спрямованої на повернення людини на Місяць та продовження наукових досліджень. Однак в перспективі напрацювання можуть застосувати й на Марсі. У NASA кажуть, що розробка цих ранніх проєктів допоможе закласти основу для забезпечення довготривалої присутності людини в інших світах.
- Відносно невеликі та легкі в порівнянні з іншими системами живлення, системи ядерного поділу є надійними та можуть забезпечити безперервне живлення незалежно від місця розташування, доступного сонячного світла та інших природних умов навколишнього середовища.
- Очікується, що технічні характеристики дозволять ядерній електростанції працювати не менше десяти років.
- У проєкті також задіяне Міністерство енергетики США, а керує всім процесом розробки Дослідницький центр Гленна в Клівленді.
Проєкт Fission Surface Power — це цілком досяжний перший крок до освоєння Сполученими Штатами ядерної енергетики на Місяці. Я з нетерпінням чекаю, чого досягне кожна з цих команд,
— сказав директор Національної лабораторії Айдахо Джон Вагнер.
NASA також зазначає, що робота, виконана за цим контрактом, може мати інші майбутні застосування на Землі або в двигунах для космічних апаратів далекої дії, які можна буде застосовувати для дослідження далекого космосу.
Загалом працюючий реактор сподіваються отримати вже до кінця десятиліття, тобто не пізніше 2030 року.