NASA залучило одразу три компанії до будівництва атомних електростанцій на Місяці

NASA сподівається отримати фінансування для свого проєкту будівництва ядерного реактора на Місяці. Агентство вже підписало контракти з трьома постачальниками на розробку концепції.

Переможні заявки на цю унікальну можливість надійшли від Lockheed Martin, Westinghouse та IX (спільне підприємство Intuitive Machines і X-Energy). Кожна з компаній працюватиме з кількома власними партнерами для розробки своїх систем. Це будуть "початкові концепції" лише в рамках виконання цього конкретного контракту без гарантування, що саме їх проєкт потрапить на Місяць.

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Деталі проєкту

Очікується, що розробка концепцій займе близько року. На це кожен з учасників отримає від NASA по 5 мільйонів доларів.

У підсумку компактний реактор на супутнику Землі буде виробляти електроенергію для підтримки майбутньої місячної бази в рамках програми Artemis, спрямованої на повернення людини на Місяць та продовження наукових досліджень. Однак в перспективі напрацювання можуть застосувати й на Марсі. У NASA кажуть, що розробка цих ранніх проєктів допоможе закласти основу для забезпечення довготривалої присутності людини в інших світах.

Відносно невеликі та легкі в порівнянні з іншими системами живлення, системи ядерного поділу є надійними та можуть забезпечити безперервне живлення незалежно від місця розташування, доступного сонячного світла та інших природних умов навколишнього середовища.

Очікується, що технічні характеристики дозволять ядерній електростанції працювати не менше десяти років.

У проєкті також задіяне Міністерство енергетики США, а керує всім процесом розробки Дослідницький центр Гленна в Клівленді.

Проєкт Fission Surface Power — це цілком досяжний перший крок до освоєння Сполученими Штатами ядерної енергетики на Місяці. Я з нетерпінням чекаю, чого досягне кожна з цих команд,

— сказав директор Національної лабораторії Айдахо Джон Вагнер.

NASA також зазначає, що робота, виконана за цим контрактом, може мати інші майбутні застосування на Землі або в двигунах для космічних апаратів далекої дії, які можна буде застосовувати для дослідження далекого космосу.

Загалом працюючий реактор сподіваються отримати вже до кінця десятиліття, тобто не пізніше 2030 року.